Oppo A95 5G Дисплей 70 Производительность 66 Батарея 78 Камера 62 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Экран имеет высокую пиковую яркость в 800 нит

Игровой процессор работает в тандеме с большим объемом оперативной памяти

Есть и макро, и сверхширокоугольная камера

30-ваттный адаптер питания идет в комплекте По причине слабой стабилизации фотографии могут получаться не четкими

Пластиковый корпус портит впечатления от устройства

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А95 5G

70 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 445 нит

59 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A95 5G Высота 160.1 мм Ширина 73.4 мм Толщина 7.8 мм Вес 173 грамма Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.9%

66 Производительность Все характеристики чипа Оппо А95 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC3 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки AnTuTu Benchmark 8 320136

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

78 Батарея Характеристики Объем 4310 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут) Время полной зарядки 0:50 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер A95 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания (30 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A95 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A95 5G