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Oppo Ace 2

Oppo Ace 2
Дисплей
80
Производительность
94
Батарея
89
Камера
71
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрый смартфон, чему способствует флагманский процессор и оптимизированное программное обеспечение
  • AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Сверхширокоугольная камера с автофокусом
  • Заряжается за полчаса
  • Умеет заряжаться беспроводным путем
  • Стереодинамики с качественным звучанием
  • Нельзя расширить встроенный накопитель, так как отсутствует слот для карты памяти
  • Нет 3.5 мм входа для наушников
  • Отсутствует оптическая стабилизация изображения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Эйс 2
80

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Oppo Ace 2 оснастили 90-герцовым дисплеем, благодаря чему анимации и скролинг страниц в браузере происходит быстрее, чем на стандартных 60 Гц. Панель имеет яркость 500 нит, чего более чем достаточно. Цвета могут показаться слишком насыщенными, но это можно частично исправить в настройках дисплея.

63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Ace 2
Инфо
Высота 160 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
94

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Эйс 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4206
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13147
Geekbench 5 (одноядерный)
905
Geekbench 5 (многоядерный)
3336
AnTuTu Benchmark 8
591284

Если внутри имеется процессор Snapdragon 865, это означает, что смартфон работает быстро и “тянет” все современные игры на высоких настройках графики с приличной частотой кадров. Oppo Ace 2 имеет много свободного пространства на накопителе, независимо от того, какую модель вы выбрали: 128 или 256 ГБ. К сожалению, расширить объем не получится, ибо отсутствует слот для MicroSD.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7.1
89

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:30 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (100% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (40 Вт)
Реверсивная зарядка Да
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Ace 2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 29 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера оборудована 48-мегапиксельным сенсором, который справляется с поставленной задачей очень хорошо. Здесь даже есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом, что практически не встречается на других смартфонах.

88

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Ace 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Ace 2

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (29 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Илья 01 июля 2020 13:16
В Oppo Ace 2 неправильна указана максимальная яркость экрана, на самом деле максимальная яркость - 800 cd/m²
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