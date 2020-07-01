Oppo Ace 2
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Быстрый смартфон, чему способствует флагманский процессор и оптимизированное программное обеспечение
- AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Сверхширокоугольная камера с автофокусом
- Заряжается за полчаса
- Умеет заряжаться беспроводным путем
- Стереодинамики с качественным звучанием
- Нельзя расширить встроенный накопитель, так как отсутствует слот для карты памяти
- Нет 3.5 мм входа для наушников
- Отсутствует оптическая стабилизация изображения
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Oppo Ace 2 оснастили 90-герцовым дисплеем, благодаря чему анимации и скролинг страниц в браузере происходит быстрее, чем на стандартных 60 Гц. Панель имеет яркость 500 нит, чего более чем достаточно. Цвета могут показаться слишком насыщенными, но это можно частично исправить в настройках дисплея.
Дизайн и корпус
|Высота
|160 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Серый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Если внутри имеется процессор Snapdragon 865, это означает, что смартфон работает быстро и “тянет” все современные игры на высоких настройках графики с приличной частотой кадров. Oppo Ace 2 имеет много свободного пространства на накопителе, независимо от того, какую модель вы выбрали: 128 или 256 ГБ. К сожалению, расширить объем не получится, ибо отсутствует слот для MicroSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|ColorOS 7.1
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 (100% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (40 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|29 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Задняя камера оборудована 48-мегапиксельным сенсором, который справляется с поставленной задачей очень хорошо. Здесь даже есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом, что практически не встречается на других смартфонах.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол