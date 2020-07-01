Тесты в бенчмарках

Если внутри имеется процессор Snapdragon 865, это означает, что смартфон работает быстро и “тянет” все современные игры на высоких настройках графики с приличной частотой кадров. Oppo Ace 2 имеет много свободного пространства на накопителе, независимо от того, какую модель вы выбрали: 128 или 256 ГБ. К сожалению, расширить объем не получится, ибо отсутствует слот для MicroSD.