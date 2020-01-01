Камера телефона имеет 48-мегапиксельный сенсор, хотя по умолчанию там используется 12 МП. По функционалу она уступает конкурентам, так как здесь нет многих параметров профессионального режима. Съемка в разрешении Ultra HD позволяет улучшить детализацию фотографий по сравнению с обычным.

В телефоне есть портретный режим благодаря дополнительному объективу и ночной режим. Он неплохо отделяет фон от объектов, но флагманского качества ждать не стоит. Ночная съемка оставляет желать лучшего: на фото много шума и мало деталей.