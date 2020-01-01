Oppo F11
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей с разрешением FHD+
- Процессор имеет достаточно мощности для игр
- Есть запас автономности
- Быстро заряжается от комплектного адаптера питания
- Много встроенной памяти
- Не поддерживает Google Pay
- Нет широкоугольной оптики
- Слабая фронтальная камера
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Фиолетовый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Oppo F11 имеет стандартный внешний вид, характеризующийся каплевидным вырезом в дисплее и с сканером отпечатков пальцев на задней крышке. Пластиковый задник получил глянцевое покрытие, которое выглядит красиво, но быстро затирается и пачкается.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|ColorOS 6
Батарея
|Объем
|4020 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 3.0 (40% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера телефона имеет 48-мегапиксельный сенсор, хотя по умолчанию там используется 12 МП. По функционалу она уступает конкурентам, так как здесь нет многих параметров профессионального режима. Съемка в разрешении Ultra HD позволяет улучшить детализацию фотографий по сравнению с обычным.
В телефоне есть портретный режим благодаря дополнительному объективу и ночной режим. Он неплохо отделяет фон от объектов, но флагманского качества ждать не стоит. Ночная съемка оставляет желать лучшего: на фото много шума и мало деталей.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Динамик громкой связи обеспечивает чистое звучание. Он находится на нижней грани корпуса, поэтому он редко перекрывает во время использования.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол