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Oppo F11

Oppo F11
Дисплей
63
Производительность
39
Батарея
75
Камера
58
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей с разрешением FHD+
  • Процессор имеет достаточно мощности для игр
  • Есть запас автономности
  • Быстро заряжается от комплектного адаптера питания
  • Много встроенной памяти
  • Не поддерживает Google Pay
  • Нет широкоугольной оптики
  • Слабая фронтальная камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F11
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo F11
Инфо
Высота 162 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.3%

Oppo F11 имеет стандартный внешний вид, характеризующийся каплевидным вырезом в дисплее и с сканером отпечатков пальцев на задней крышке. Пластиковый задник получил глянцевое покрытие, которое выглядит красиво, но быстро затирается и пачкается.

39

Производительность

Все характеристики чипа Оппо F11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1548
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5835
Geekbench 5 (одноядерный)
301
Geekbench 5 (многоядерный)
1417
AnTuTu Benchmark 7
155294
AnTuTu Benchmark 8
169465
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 6
75

Батарея

Характеристики
Объем 4020 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (40% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo F11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера телефона имеет 48-мегапиксельный сенсор, хотя по умолчанию там используется 12 МП. По функционалу она уступает конкурентам, так как здесь нет многих параметров профессионального режима. Съемка в разрешении Ultra HD позволяет улучшить детализацию фотографий по сравнению с обычным.

В телефоне есть портретный режим благодаря дополнительному объективу и ночной режим. Он неплохо отделяет фон от объектов, но флагманского качества ждать не стоит. Ночная съемка оставляет желать лучшего: на фото много шума и мало деталей.

58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 7
2G сети GSM 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Динамик громкой связи обеспечивает чистое звучание. Он находится на нижней грани корпуса, поэтому он редко перекрывает во время использования.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo F11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo F11

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (4 голосов)

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