Oppo F11 Pro Дисплей 60 Производительность 38 Батарея 74 Камера 54 Итоговая оценка 54 Класс Средний класс Дата выхода Март 2019 года Дата начала продаж Март 2019 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей лишен отверстий – камера выезжает из корпуса

Неплохая камера с разрешением 48 МП

Батарея поддерживает 20-ваттную быструю зарядку

Большой объем свободной памяти Небольшой запас производительности

Используется старый порт microUSB

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F11 Про

60 Экран Тип LTPS LCD Размер 6.53 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.3% Максимальная яркость 440 нит

47 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo F11 Pro Высота 161.3 мм Ширина 76.1 мм Толщина 8.8 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Белый, Фиолетовый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 85.3%

38 Производительность Все характеристики чипа Оппо F11 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio P70 Макс. частота 2100 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G72 MP3 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~78.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1800 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 313 Geekbench 5 (многоядерный) 1453 AnTuTu Benchmark 8 183154

46 Программное обеспечение Операционная система Android 9.0 Оболочка UI ColorOS 6

74 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (40% за 20 минут) Время полной зарядки 1:20 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 16:45 ч. Время просмотра видео 13:49 ч. Время разговора (3G) 33:09 ч.

54 Камеры Спецификации и тестирование камер F11 Pro Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.25", Samsung S5KGM1 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

59 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 7 2G сети GSM 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100 3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 4G сети LTE 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100 Поддержка 5G Нет

62 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 80.5 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2019 года Дата начала продаж Март 2019 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (20 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации F11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo F11 Pro