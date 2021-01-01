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Oppo F11 Pro

Oppo F11 Pro
Дисплей
60
Производительность
38
Батарея
74
Камера
54
Итоговая оценка
54
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей лишен отверстий – камера выезжает из корпуса
  • Неплохая камера с разрешением 48 МП
  • Батарея поддерживает 20-ваттную быструю зарядку
  • Большой объем свободной памяти
  • Небольшой запас производительности
  • Используется старый порт microUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F11 Про
60

Экран

Тип LTPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Максимальная яркость
440 нит
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo F11 Pro
Высота 161.3 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
38

Производительность

Все характеристики чипа Оппо F11 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70
Макс. частота 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~78.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
313
Geekbench 5 (многоядерный)
1453
AnTuTu Benchmark 8
183154
46

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 6
74

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (40% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:45 ч.
Время просмотра видео
13:49 ч.
Время разговора (3G)
33:09 ч.
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер F11 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Samsung S5KGM1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
59

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 7
2G сети GSM 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
Поддержка 5G Нет
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
80.5 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (20 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации F11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo F11 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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