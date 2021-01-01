Oppo F11 Pro
Дисплей
60
Производительность
38
Батарея
74
Камера
54
Итоговая оценка
54
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей лишен отверстий – камера выезжает из корпуса
- Неплохая камера с разрешением 48 МП
- Батарея поддерживает 20-ваттную быструю зарядку
- Большой объем свободной памяти
- Небольшой запас производительности
- Используется старый порт microUSB
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F11 Про
60
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
Максимальная яркость
440 нит
47
Дизайн и корпус
|Высота
|161.3 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Фиолетовый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
38
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|Макс. частота
|2100 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|~78.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
313
Geekbench 5 (многоядерный)
1453
AnTuTu Benchmark 8
183154
46
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|ColorOS 6
74
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 3.0 (40% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:45 ч.
Время просмотра видео
13:49 ч.
Время разговора (3G)
33:09 ч.
54
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Samsung S5KGM1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
59
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
|Поддержка 5G
|Нет
62
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
80.5 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (20 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации F11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.