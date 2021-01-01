Oppo F17 Дисплей 73 Производительность 41 Батарея 76 Камера 59 Итоговая оценка 62 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2020 года Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Super AMOLED дисплей с приятной картинкой

Актуальный процессор, который позволит поиграть в игры

Обладает отличной автономностью и высокой скоростью зарядки

Есть вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти Лишен NFC-модуля, необходимого для работы системы бесконтактной оплаты

Нет обратной зарядки по USB

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F17

73 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.1% Особенности - Always-On Display

55 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo F17 Высота 159.8 мм Ширина 72.8 мм Толщина 7.5 мм Вес 163 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серебристый, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.1%

41 Производительность Все характеристики чипа Оппо F17 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~272 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 314 Geekbench 5 (многоядерный) 1394 AnTuTu Benchmark 8 170630

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI ColorOS 7.2 Размер системы из коробки 15 ГБ

76 Батарея Характеристики Объем 4015 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (65% за 30 минут) Время полной зарядки 0:57 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo F17 Основная камера Матрица 16 мегапикселей Разрешение фото 4624 x 3468 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (16 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV16A10

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix HI-846 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4624 x 3468 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/2/5/8 4G сети LTE B1/2/3/5/7/8/20/28/B38/39/40/41 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2020 года Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo F17 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo F17