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Oppo F17 Pro

Oppo F17 Pro
Дисплей
78
Производительность
50
Батарея
75
Камера
64
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет пиковую яркость 800 нит
  • Сверхширокоугльные фотографии получаются детализированными
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
  • Процесс зарядки с 0 до 100% занимает всего 53 минуты
  • Двойная фронтальная камера с дополнительным портретным сенсором
  • Нет NFC-модуля, обеспечивающий бесконтактную оплату
  • Только один вариант памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F17 Про
78

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
805 нит
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo F17 Pro
Высота 160.1 мм
Ширина 73.8 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
50

Производительность

Все характеристики чипа Оппо F17 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P95
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GM9446
Частота GPU 970 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
404
Geekbench 5 (многоядерный)
1496
AnTuTu Benchmark 8
209327
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2
75

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер F17 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix Hi846 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/7/8
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.41 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации F17 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo F17 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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