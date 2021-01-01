Oppo F17 Pro Дисплей 78 Производительность 50 Батарея 75 Камера 64 Итоговая оценка 66 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2020 года Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран имеет пиковую яркость 800 нит

Сверхширокоугльные фотографии получаются детализированными

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран

Процесс зарядки с 0 до 100% занимает всего 53 минуты

Двойная фронтальная камера с дополнительным портретным сенсором Нет NFC-модуля, обеспечивающий бесконтактную оплату

Только один вариант памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F17 Про

78 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 408 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 805 нит

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo F17 Pro Высота 160.1 мм Ширина 73.8 мм Толщина 7.5 мм Вес 164 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.9%

50 Производительность Все характеристики чипа Оппо F17 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio P95 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GM9446 Частота GPU 970 МГц FLOPS ~124 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 404 Geekbench 5 (многоядерный) 1496 AnTuTu Benchmark 8 209327 Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 238 место

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI ColorOS 7.2

75 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут) Время полной зарядки 0:55 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер F17 Pro Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Hynix Hi846 (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.4 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA 1/5/8 4G сети LTE B1/3/5/7/8 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2020 года Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 1.44 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.41 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации F17 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo F17 Pro