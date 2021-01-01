Oppo F19 Дисплей 74 Производительность 42 Батарея 79 Камера 57 Итоговая оценка 63 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Контрастный и яркий дисплей

Хорошая автономность и быстро заряжается

Есть режим макросъемки

Круглый вырез в дисплее почти незаметный Экран имеет стандартную частоту обновления

Лишен сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F19

74 Экран Тип AMOLED Размер 6.44 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.4% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 508 нит

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo F19 Высота 160.3 мм Ширина 73.8 мм Толщина 8 мм Вес 175 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.4%

42 Производительность Все характеристики чипа Оппо F19 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~272 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 314 Geekbench 5 (многоядерный) 1393 AnTuTu Benchmark 8 189341

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

79 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (54% за 30 минут) Время полной зарядки 1:35 ч.

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo F19 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4624 x 3468 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/2/5/8 4G сети LTE B1/2/3/5/7/8/20/28/B38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Наушники

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo F19 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo F19