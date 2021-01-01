Главная > Смартфоны Oppo > Oppo F19 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo F19 Pro

Oppo F19 Pro
Дисплей
79
Производительность
50
Батарея
72
Камера
65
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий Super AMOLED дисплей с высоким разрешением
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в экран и работает без нареканий
  • Есть сверхширокоугольная и макросъемка
  • 30-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Экран имеет стандартную частоту обновления

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F19 Про
79

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
807 нит
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo F19 Pro
Высота 160.1 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
50

Производительность

Все характеристики чипа Оппо F19 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P95
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GM9446
Частота GPU 970 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
408
Geekbench 5 (многоядерный)
1499
AnTuTu Benchmark 8
201678
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
72

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер F19 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/7/8
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.41 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации F19 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo F19 Pro

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus Nord vs Oppo F19 Pro
2. Oppo Realme 7 Pro vs Oppo F19 Pro
3. Vivo V20 vs Oppo F19 Pro
4. Oppo Realme X7 vs Oppo F19 Pro
5. Vivo V20 Pro vs Oppo F19 Pro
6. Oppo F17 Pro vs Oppo F19 Pro
7. Samsung Galaxy M62 (F62) vs Oppo F19 Pro
8. Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Oppo F19 Pro

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях