Oppo F19 Pro Дисплей 79 Производительность 50 Батарея 72 Камера 65 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий Super AMOLED дисплей с высоким разрешением

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран и работает без нареканий

Есть сверхширокоугольная и макросъемка

30-ваттный адаптер питания идет в комплекте Экран имеет стандартную частоту обновления

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F19 Про

79 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 807 нит

55 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo F19 Pro Высота 160.1 мм Ширина 73.2 мм Толщина 7.8 мм Вес 172 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.2%

50 Производительность Все характеристики чипа Оппо F19 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio P95 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GM9446 Частота GPU 970 МГц FLOPS ~124 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 408 Geekbench 5 (многоядерный) 1499 AnTuTu Benchmark 8 201678

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

72 Батарея Характеристики Объем 4310 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 25 минут) Время полной зарядки 1:05 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер F19 Pro Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA 1/5/8 4G сети LTE B1/3/5/7/8 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 1.44 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.41 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации F19 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo F19 Pro