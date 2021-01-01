Oppo F19 Pro Plus 5G получил качественную панель, которая хоть и не выделяется повышенной частотой обновления. Она имеет солидный уровень яркости – запас большой. В левом верхнем углу имеется вырез для передней камеры, но программное обеспечение продумано, поэтому его практически не видно.