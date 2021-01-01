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Oppo F19 Pro Plus 5G

Oppo F19 Pro Plus 5G
Дисплей
78
Производительность
60
Батарея
78
Камера
64
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрый процессор, поддерживающий работу в сетях 5G
  • Хорошая камера с широкими возможностями для съемки
  • В комплекте идет мощный адаптер питания на 50 Вт
  • Имеется отдельный слот для карты памяти
  • Небольшая емкость батареи – 5G быстро разряжает смартфон
  • Экран имеет стандартную частоту обновления

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F19 Pro Plus
78

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
785 нит

Oppo F19 Pro Plus 5G получил качественную панель, которая хоть и не выделяется повышенной частотой обновления. Она имеет солидный уровень яркости – запас большой. В левом верхнем углу имеется вырез для передней камеры, но программное обеспечение продумано, поэтому его практически не видно.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo F19 Pro Plus 5G
Высота 160.1 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
60

Производительность

Все характеристики чипа Оппо F19 Pro Plus и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
603
Geekbench 5 (многоядерный)
1902
AnTuTu Benchmark 8
302243
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч
Мощность зарядки 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 48 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер F19 Pro Plus 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера обладает большим набором возможностей, однако 48-мегапиксельный сенсор не способен обеспечить должную картинку в условиях слабого освещения. Передняя камера снимает неплохо, но у нее достаточно медленный автофокус.

79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/7/8/38/40/41
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации F19 Pro Plus 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo F19 Pro Plus 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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