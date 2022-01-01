Oppo F21 Pro Дисплей 84 Производительность 84 Батарея 80 Камера 62 Итоговая оценка 77 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Частота обновления дисплея в 90 Гц улучшает плавность работы смартфона

Солидный запас яркости позволяет с комфортом пользоваться устройством на улице

Неплохая камера с макросъемкой

Корпус защищен от попадания влаги вовнутрь корпуса

Есть реверсивная зарядка Нет свехширокоугольного объектива

Не поддерживает работу в сети пятого поколения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F21 Pro

84 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 801 нит

68 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo F21 Pro Высота 159.9 мм Ширина 73.2 мм Толщина 7.5 мм Вес 175 граммов Водонепроницаемость IPX4 Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.3%

84 Производительность Все характеристики чипа Оппо F21 Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1100 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ColorOS 12.1

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:10 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер F21 Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/3.3

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6560 x 4928 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации F21 Pro могут отличаться в зависимости от региона.