Главная > Смартфоны Oppo > Oppo F21 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo F21 Pro

Oppo F21 Pro
Дисплей
84
Производительность
84
Батарея
80
Камера
62
Итоговая оценка
77
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления дисплея в 90 Гц улучшает плавность работы смартфона
  • Солидный запас яркости позволяет с комфортом пользоваться устройством на улице
  • Неплохая камера с макросъемкой
  • Корпус защищен от попадания влаги вовнутрь корпуса
  • Есть реверсивная зарядка
  • Нет свехширокоугольного объектива
  • Не поддерживает работу в сети пятого поколения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F21 Pro
84

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
801 нит
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo F21 Pro
Высота 159.9 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
84

Производительность

Все характеристики чипа Оппо F21 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер F21 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации F21 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo F21 Pro или Vivo V20 2021
2. Oppo F21 Pro или F17 Pro
3. Oppo F21 Pro или Xiaomi Redmi Note 10 Pro
4. Oppo F21 Pro или F19 Pro
5. Oppo F21 Pro или Vivo V21
6. Oppo F21 Pro или Reno 6
7. Oppo F21 Pro или Vivo V23 5G
8. Oppo F21 Pro или Reno 7 Pro 5G
9. Oppo F21 Pro или Vivo V23e
10. Oppo F21 Pro или Oppo A96

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры