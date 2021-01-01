Oppo Find N
Дисплей
87
Производительность
89
Батарея
78
Камера
69
Итоговая оценка
79
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Компактный складной дизайн с двумя дисплеями
- 7.1-дюймовый дисплей с высокой яркостью и частотой обновления 120 Гц
- Основная камера с качественной фото и видеосъемкой
- Обладает неплохой автономностью и быстрой зарядкой
- Программное обеспечение работает приятно – без фризов и ошибок
- Весит целых 275 грамм
- Нет защиты от влаги
- Слабые динамики – звучат с нюансами
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find N
87
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|7.1 дюймов
|Разрешение
|1792 x 1920 пикселей
|Плотность пикселей
|370 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|87.3%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
783 нит
Oppo Find N имеет раскладной дисплей большой диагонали с повышенной частотой обновления до 120 Гц. У него есть более чем достаточный запас яркости, а значит на солнце не возникнет проблем с читаемостью. Дисплей на передней панели имеет меньший размер. Посередине находится круглый вырез для передней камеры, который не мешает пользоваться смартфоном.
70
Дизайн и корпус
|Высота
|132.6 мм
|Ширина
|140.2 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|275 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.3%
89
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
984
Geekbench 5 (многоядерный)
3460
AnTuTu Benchmark 9
818443
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
78
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:47 ч.
Время просмотра видео
13:53 ч.
Время разговора (3G)
24:35 ч.
69
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 10 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера получила три объектива, один из которых позволяет приближать объекты без потери качества. Максимальный оптический зум равен 2x, что совсем немного, поскольку современные флагманы имеют 5x. Ночная съемка доступна на всех объективах, что позволяет улучшить качество снимков во время съемки без должного освещения. Уровень шумов весьма низкий, а в некоторых ситуациях его нет вовсе.
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find N могут отличаться в зависимости от региона.