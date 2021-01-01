Основная камера получила три объектива, один из которых позволяет приближать объекты без потери качества. Максимальный оптический зум равен 2x, что совсем немного, поскольку современные флагманы имеют 5x. Ночная съемка доступна на всех объективах, что позволяет улучшить качество снимков во время съемки без должного освещения. Уровень шумов весьма низкий, а в некоторых ситуациях его нет вовсе.