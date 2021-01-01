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Oppo Find N

Oppo Find N
Дисплей
87
Производительность
89
Батарея
78
Камера
69
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Компактный складной дизайн с двумя дисплеями
  • 7.1-дюймовый дисплей с высокой яркостью и частотой обновления 120 Гц
  • Основная камера с качественной фото и видеосъемкой
  • Обладает неплохой автономностью и быстрой зарядкой
  • Программное обеспечение работает приятно – без фризов и ошибок
  • Весит целых 275 грамм
  • Нет защиты от влаги
  • Слабые динамики – звучат с нюансами

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find N
87

Экран

Тип AMOLED
Размер 7.1 дюймов
Разрешение 1792 x 1920 пикселей
Плотность пикселей 370 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.3%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
783 нит

Oppo Find N имеет раскладной дисплей большой диагонали с повышенной частотой обновления до 120 Гц. У него есть более чем достаточный запас яркости, а значит на солнце не возникнет проблем с читаемостью. Дисплей на передней панели имеет меньший размер. Посередине находится круглый вырез для передней камеры, который не мешает пользоваться смартфоном.

70

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find N
Высота 132.6 мм
Ширина 140.2 мм
Толщина 8 мм
Вес 275 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.3%
89

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find N и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
984
Geekbench 5 (многоядерный)
3460
AnTuTu Benchmark 9
818443
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
78

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:47 ч.
Время просмотра видео
13:53 ч.
Время разговора (3G)
24:35 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find N
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 10 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера получила три объектива, один из которых позволяет приближать объекты без потери качества. Максимальный оптический зум равен 2x, что совсем немного, поскольку современные флагманы имеют 5x. Ночная съемка доступна на всех объективах, что позволяет улучшить качество снимков во время съемки без должного освещения. Уровень шумов весьма низкий, а в некоторых ситуациях его нет вовсе.

87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find N могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find N

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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