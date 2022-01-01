Oppo Find N2
Дисплей
87
Производительность
85
Батарея
80
Камера
71
Итоговая оценка
79
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Впечатляющий дизайн, который позволяет получить огромный дисплей в компактных габаритах
- Есть дополнительный дисплей меньшей диагонали с высокой яркостью
- Тройная камера оснащена оптическим зумом и отличной стабилизацией
- Обладает большим запасом мощности за счет мощного процессора Snapdragon
- Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания
- В комплекте есть качественный чехол и салфетка из микрофибры
- Емкость батареи ниже, чем можно было поместить в такие габариты корпуса
- Отсутствует беспроводная зарядка батареи
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Файнд Н2
87
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|7.1 дюймов
|Разрешение
|1792 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|9:8.4
|Плотность пикселей
|370 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1550 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Соотношение экрана к корпусу
|87.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
71
Дизайн и корпус
|Высота
|132.2 мм
|Ширина
|140.5 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|237 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Зеленый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.3%
85
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1306
Geekbench 5 (многоядерный)
4267
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
80
Батарея
|Объем
|4520 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (37% за 10 минут)
|Время полной зарядки
|0:44 ч.
71
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 47 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Размер сенсора
|1/3.14"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/66
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Салфетка из микрофибры
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find N2 могут отличаться в зависимости от региона.