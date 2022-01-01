Oppo Find N2 Дисплей 87 Производительность 85 Батарея 80 Камера 71 Итоговая оценка 79 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Впечатляющий дизайн, который позволяет получить огромный дисплей в компактных габаритах

Есть дополнительный дисплей меньшей диагонали с высокой яркостью

Тройная камера оснащена оптическим зумом и отличной стабилизацией

Обладает большим запасом мощности за счет мощного процессора Snapdragon

Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания

В комплекте есть качественный чехол и салфетка из микрофибры Емкость батареи ниже, чем можно было поместить в такие габариты корпуса

Отсутствует беспроводная зарядка батареи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Файнд Н2

87 Экран Тип AMOLED Размер 7.1 дюймов Разрешение 1792 x 1920 пикселей Соотношение сторон 9:8.4 Плотность пикселей 370 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 1000 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1550 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Соотношение экрана к корпусу 87.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

71 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Find N2 Высота 132.2 мм Ширина 140.5 мм Толщина 7.4 мм Вес 237 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Зеленый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 87.3%

85 Производительность Все характеристики чипа Оппо Файнд Н2 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1306 Geekbench 5 (многоядерный) 4267

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI ColorOS 13

80 Батарея Характеристики Объем 4520 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (37% за 10 минут) Время полной зарядки 0:44 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер Find N2 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 115° Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 32 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 47 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 14 мм

- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 22 мм Размер сенсора 1/3.14" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/66 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Салфетка из микрофибры

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find N2 могут отличаться в зависимости от региона.