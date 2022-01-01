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Oppo Find N2

Oppo Find N2
Дисплей
87
Производительность
85
Батарея
80
Камера
71
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий дизайн, который позволяет получить огромный дисплей в компактных габаритах
  • Есть дополнительный дисплей меньшей диагонали с высокой яркостью
  • Тройная камера оснащена оптическим зумом и отличной стабилизацией
  • Обладает большим запасом мощности за счет мощного процессора Snapdragon
  • Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания
  • В комплекте есть качественный чехол и салфетка из микрофибры
  • Емкость батареи ниже, чем можно было поместить в такие габариты корпуса
  • Отсутствует беспроводная зарядка батареи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Файнд Н2
87

Экран

Тип AMOLED
Размер 7.1 дюймов
Разрешение 1792 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 9:8.4
Плотность пикселей 370 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1550 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Соотношение экрана к корпусу 87.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
71

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find N2
Высота 132.2 мм
Ширина 140.5 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 237 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.3%
85

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Файнд Н2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1306
Geekbench 5 (многоядерный)
4267
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13
80

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (37% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find N2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 47 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм
Размер сенсора 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/66
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Салфетка из микрофибры
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find N2 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (5 голосов)

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