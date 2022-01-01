Oppo Find N2 Flip Дисплей 89 Производительность 85 Батарея 78 Камера 61 Итоговая оценка 78 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Гибкий экран позволяет сэкономить размеры и вес корпуса смартфона

Панель имеет повышенную частоту обновления и огромный запас яркости

Есть дополнительный дисплей размером 3.26 дюйма

Мощный процессор MediaTek и память UFS обеспечивают высокое быстродействие устройства

Оснащен отличными стереодинамиками Нет объектива для телесъемки

Батарея имеет относительно небольшую емкость

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Файнд Н2 Flip

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2520 пикселей Соотношение сторон 21:9 Плотность пикселей 403 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 800 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Соотношение экрана к корпусу 86.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

77 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Find N2 Flip Высота 166.2 мм Ширина 75.2 мм Толщина 7.5 мм Вес 191 грамм Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Золотой, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.4%

85 Производительность Все характеристики чипа Оппо Файнд Н2 Flip и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G710 MC10 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1299 Geekbench 5 (многоядерный) 4289

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI ColorOS 13

78 Батарея Характеристики Объем 4300 мАч Мощность зарядки 44 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Find N2 Flip Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 22 мм Размер пикселя 0.7 микрон Размер сенсора 1/3.2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/8/18/19/26/28A/34/38/39/40/41/66 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find N2 Flip могут отличаться в зависимости от региона.