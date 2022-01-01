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Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N2 Flip
Дисплей
89
Производительность
85
Батарея
78
Камера
61
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Гибкий экран позволяет сэкономить размеры и вес корпуса смартфона
  • Панель имеет повышенную частоту обновления и огромный запас яркости
  • Есть дополнительный дисплей размером 3.26 дюйма
  • Мощный процессор MediaTek и память UFS обеспечивают высокое быстродействие устройства
  • Оснащен отличными стереодинамиками
  • Нет объектива для телесъемки
  • Батарея имеет относительно небольшую емкость

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Файнд Н2 Flip
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Соотношение экрана к корпусу 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
77

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find N2 Flip
Высота 166.2 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 191 грамм
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
85

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Файнд Н2 Flip и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710 MC10
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
4289
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13
78

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find N2 Flip
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/8/18/19/26/28A/34/38/39/40/41/66
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find N2 Flip могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G против Oppo Find N2 Flip
2. Samsung Galaxy Z Flip 4 против Oppo Find N2 Flip
3. Oppo Find N2 против Oppo Find N2 Flip

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