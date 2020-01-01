Oppo Find X2
Дисплей
96
Производительность
94
Батарея
73
Камера
83
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей с соотношением к корпусу 90.9 процентов
- Мощный процессор и 12 ГБ оперативной памяти
- Камера с оптическим приближением
- До 100% заряжается за 40 минут
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Нет слота для карты памяти MicroSD
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X2
96
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3168 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|90.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
845 нит
Oppo Find X2 гордится своим 6.7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Главной его фишкой является соотношение экрана к корпусу 90.9 процентов, а это значит, что у него очень тонкие рамки. В левом верхнем углу имеется аккуратный вырез для фронталки.
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Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
90.9%
94
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
898
Geekbench 5 (многоядерный)
3256
AnTuTu Benchmark 8
580019
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 865, который обеспечивает беспрецедентную производительность. У него также есть 12 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для любых современных задач. Он обладает отличной отзывчивостью благодаря быстрой памяти UFS 3.0 и LPDDR5.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|ColorOS 7.1
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Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:38 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 38 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:49 ч.
Время просмотра видео
16:07 ч.
Время разговора (3G)
22:50 ч.
83
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера состоит из 3 сенсоров, но там есть и телеобъектив с оптическим приближением, и сверхширокоугольная оптика. Благодаря лазерному автофокусу она превосходно фокусируется даже в условиях слабого освещения.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X2 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Oppo Find X2
Оценка пользователей
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