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Oppo Find X2

Oppo Find X2
Дисплей
96
Производительность
94
Батарея
73
Камера
83
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с соотношением к корпусу 90.9 процентов
  • Мощный процессор и 12 ГБ оперативной памяти
  • Камера с оптическим приближением
  • До 100% заряжается за 40 минут
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Нет слота для карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X2
96

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
845 нит

Oppo Find X2 гордится своим 6.7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Главной его фишкой является соотношение экрана к корпусу 90.9 процентов, а это значит, что у него очень тонкие рамки. В левом верхнем углу имеется аккуратный вырез для фронталки.

67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X2
Инфо
Высота 164.9 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
90.9%
94

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
898
Geekbench 5 (многоядерный)
3256
AnTuTu Benchmark 8
580019

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 865, который обеспечивает беспрецедентную производительность. У него также есть 12 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для любых современных задач. Он обладает отличной отзывчивостью благодаря быстрой памяти UFS 3.0 и LPDDR5.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7.1
73

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:38 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 38 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:49 ч.
Время просмотра видео
16:07 ч.
Время разговора (3G)
22:50 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 MP + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера состоит из 3 сенсоров, но там есть и телеобъектив с оптическим приближением, и сверхширокоугольная оптика. Благодаря лазерному автофокусу она превосходно фокусируется даже в условиях слабого освещения.

92

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find X2

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (12 голосов)

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