Тесты дисплея

Oppo Find X2 гордится своим 6.7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Главной его фишкой является соотношение экрана к корпусу 90.9 процентов, а это значит, что у него очень тонкие рамки. В левом верхнем углу имеется аккуратный вырез для фронталки.