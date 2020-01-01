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Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Lite
Дисплей
70
Производительность
58
Батарея
82
Камера
69
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрый 7-нанометровый процессор Qualcomm
  • Качественный дисплей с высоким уровнем яркости
  • 48-мегапиксельная камера с быстрым автофокусом
  • Датчик отпечатков встроен в дисплей
  • Мощное 30-ваттное зарядное устройство в комплекте
  • Отсутствует слот для карты памяти
  • Камера лишена оптического стабилизатора

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X2 Лайт
70

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X2 Lite
Инфо
Высота 160.3 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.3%

Oppo Find X2 Lite имеет ничем не примечательный внешний вид, характеризующийся U-образным вырезом в дисплее. В 2020 году этим никого не удивишь, а благодаря вырезу верхняя рамка, включая боковые, имеют очень компактные размеры. Производитель поместил сканер отпечатков пальцев в экран, и к нему нет никаких претензий.

58

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X2 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2670
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6120
Geekbench 5 (одноядерный)
566
Geekbench 5 (многоядерный)
1505
AnTuTu Benchmark 8
313242
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7
Размер системы из коробки 22 ГБ
82

Батарея

Характеристики
Объем 4025 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

В плане автономной работы телефон не бъет рекорды, однако это не значит, что у него плохие показатели. Он спокойно выдержит полтора суток без подзарядки. На самом деле его главная фишка заключается в скорости зарядки. Весь процесс с начала и до конца занимает менее одного часа.

69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X2 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6550 x 4928
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 48 МП снимает приличного качества фотографии и видео. Дополнительная сверхширокоугольная на 8 МП тоже не расстроит пользователя, поскольку имеет хорошие автофокус и снимки редко получаются размазанными.

88

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM: 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19
4G сети FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X2 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find X2 Lite

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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