В плане автономной работы телефон не бъет рекорды, однако это не значит, что у него плохие показатели. Он спокойно выдержит полтора суток без подзарядки. На самом деле его главная фишка заключается в скорости зарядки. Весь процесс с начала и до конца занимает менее одного часа.