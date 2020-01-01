Oppo Find X2 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Быстрый 7-нанометровый процессор Qualcomm
- Качественный дисплей с высоким уровнем яркости
- 48-мегапиксельная камера с быстрым автофокусом
- Датчик отпечатков встроен в дисплей
- Мощное 30-ваттное зарядное устройство в комплекте
- Отсутствует слот для карты памяти
- Камера лишена оптического стабилизатора
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.3 мм
|Ширина
|74.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Oppo Find X2 Lite имеет ничем не примечательный внешний вид, характеризующийся U-образным вырезом в дисплее. В 2020 году этим никого не удивишь, а благодаря вырезу верхняя рамка, включая боковые, имеют очень компактные размеры. Производитель поместил сканер отпечатков пальцев в экран, и к нему нет никаких претензий.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|4025 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
В плане автономной работы телефон не бъет рекорды, однако это не значит, что у него плохие показатели. Он спокойно выдержит полтора суток без подзарядки. На самом деле его главная фишка заключается в скорости зарядки. Весь процесс с начала и до конца занимает менее одного часа.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|116°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6550 x 4928
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на 48 МП снимает приличного качества фотографии и видео. Дополнительная сверхширокоугольная на 8 МП тоже не расстроит пользователя, поскольку имеет хорошие автофокус и снимки редко получаются размазанными.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM: 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Oppo Find X2 Lite
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