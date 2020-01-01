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Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Neo
Дисплей
75
Производительность
59
Батарея
79
Камера
76
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Изогнутый экран большой диагонали с частотой обновления 90 Гц
  • 48-мегапиксельная камера с 2-кратным оптическим увеличением
  • Стереодинамики выдают чистое звучание
  • 256 ГБ встроенного накопителя
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема и слота для карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X2 Нео
75

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.4%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит

Oppo Find X2 Neo обладает флагманским дисплеем, который гордится повышенной частотой обновления 90 Гц. Благодаря этому интерфейс становится намного более плавным. Экран имеется изогнутые панели по бокам, а в левом верхнем углу находится круглое отверстие для камеры.

66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X2 Neo
Инфо
Высота 159.4 мм
Ширина 72.4 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.4%
59

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X2 Нео и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2667
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
567
Geekbench 5 (многоядерный)
1506
AnTuTu Benchmark 8
297750
Рейтинг AnTuTu - 130 место
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7
Размер системы из коробки 31 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 4025 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:13 ч.
Время просмотра видео
16:11 ч.
Время разговора (3G)
29:33 ч.

Батарея имеет емкость 4025 мАч, обеспечивая хорошую автономность, хотя и не рекордную. Зато она быстро заряжается менее чем за 1 час.

76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X2 Neo
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 4 (48 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2", Samsung S5K3H7 (ISOCELL CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера имеет оптическую стабилизацию изображения, что позитивно сказывается не только на качестве видео, но и фотографий. Второй дополнительный сенсор оборудован 2-кратной оптикой, который умеет делать 13-мегапиксельные фотографии.

92

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник на 3.5 мм
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X2 Neo могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find X2 Neo

Оценка пользователей

2 из 5 баллов (2 голосов)

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