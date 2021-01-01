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Oppo Find X3

Oppo Find X3
Дисплей
93
Производительность
93
Батарея
88
Камера
71
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий дисплей, который характеризуется частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+
  • Оригинальный дизайн – производитель использовал премиальные материалы
  • Актуальный процессор от Qualcomm и большой объем памяти
  • Поддерживает быструю и реверсивную зарядки
  • Лишен входа для наушников 3.5 мм и слота под карту памяти
  • У конкурентов с таким же большим дисплеем устанавливает более емкая батарея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X3
93

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
495 нит
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X3
Высота 163.6 мм
Ширина 74 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
93

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
886
Geekbench 5 (многоядерный)
3062
AnTuTu Benchmark 8
613048
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.2
88

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (40% за 10 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 110°
Количество объективов 4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find X3

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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