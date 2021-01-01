Oppo Find X3 Lite
Дисплей
79
Производительность
63
Батарея
78
Камера
66
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц выдает качественную картинку
- Производительности хватает для топовых игр – интерфейс не тормозит
- Хорошая камера с широким функционалом
- Есть быстрая 65-ваттная зарядка и реверсивная
- Отсутствует поддержка карт памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X3 Lite
79
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|410 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|100%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|Время отклика
|3 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Максимальная яркость
564 нит
Источники: NotebookCheck [1]
60
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|Ширина
|73.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
63
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|~582 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
605
Geekbench 5 (многоядерный)
1804
AnTuTu Benchmark 8
326704
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 11.1
|Размер системы из коробки
|18.7 ГБ
78
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:35 ч.
66
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
82
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900 MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66
|Поддержка 5G
|Да
93
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
89.8 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X3 Lite могут отличаться в зависимости от региона.