Oppo Find X3 Lite Дисплей 79 Производительность 63 Батарея 78 Камера 66 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц выдает качественную картинку

Производительности хватает для топовых игр – интерфейс не тормозит

Хорошая камера с широким функционалом

Есть быстрая 65-ваттная зарядка и реверсивная Отсутствует поддержка карт памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X3 Lite

79 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 410 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.1% Особенности - Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 100% ШИМ (PWM) 367 Гц Время отклика 3 мс Контрастность ∞ Бесконечная Максимальная яркость 564 нит Источники: NotebookCheck [1]

60 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X3 Lite Высота 159.1 мм Ширина 73.4 мм Толщина 7.9 мм Вес 172 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Черный, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.1%

63 Производительность Все характеристики чипа Оппо Find X3 Lite и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)

- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 620 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~582 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 605 Geekbench 5 (многоядерный) 1804 AnTuTu Benchmark 8 326704

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1 Размер системы из коробки 18.7 ГБ

78 Батарея Характеристики Объем 4300 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Время полной зарядки 0:35 ч.

66 Камеры Спецификации и тестирование камер Find X3 Lite Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/7.73" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

82 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да Тесты динамиков Максимальная громкость 89.8 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания на 65 Вт

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X3 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find X3 Lite