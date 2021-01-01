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Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X3 Lite
Дисплей
79
Производительность
63
Батарея
78
Камера
66
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц выдает качественную картинку
  • Производительности хватает для топовых игр – интерфейс не тормозит
  • Хорошая камера с широким функционалом
  • Есть быстрая 65-ваттная зарядка и реверсивная
  • Отсутствует поддержка карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X3 Lite
79

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100%
ШИМ (PWM) 367 Гц
Время отклика 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
564 нит
Источники: NotebookCheck [1]
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X3 Lite
Высота 159.1 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
63

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X3 Lite и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Частота GPU 750 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
605
Geekbench 5 (многоядерный)
1804
AnTuTu Benchmark 8
326704
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 18.7 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X3 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
82

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
89.8 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X3 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find X3 Lite

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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