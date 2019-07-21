Можно ли здесь настроить бесконтактные платежи?

- По той причине, что здесь отсутствует модуль NFC, на Oppo K3 нельзя настроить Android Pay, поэтому оплачивать покупки бесконтактным путем тоже невозможно.

Хорошо ли Оппо К3 работает в российских сетях 4G?

- Он оборудован хорошим модемом, поэтому в этом плане нет никаких проблем. Телефон поддерживает все необходимые диапазоны.