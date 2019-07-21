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Oppo K3

Oppo K3
Дисплей
69
Производительность
43
Батарея
74
Камера
59
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Цельный экран со встроенным сканером отпечатков
  • Выдвижной механизм фронтальной камеры
  • Быстро заряжается
  • Большой запас мощности процессора
  • Оптимизированное программное обеспечение
  • Нет защиты от воды
  • Основная камера делает средние фотографии

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо К3
69

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo K3
Инфо
Высота 161.2 мм
Ширина 76 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%

Oppo K3 является одним из немногих смартфонов с экраном, который лишен отверстий. Его фронтальная камера прячется в корпус благодаря выезжающему механизму, но минус такого дизайнерского решения в том, что в щели набивается пыль – ее приходится нередко чистить. Корпус пластиковый, но приятный на вид.

43

Производительность

Все характеристики чипа Оппо К3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1549
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5649
Geekbench 5 (одноядерный)
399
Geekbench 5 (многоядерный)
1577
AnTuTu Benchmark 7
152713
AnTuTu Benchmark 8
176801

Смартфон построен на базе чипсета Snapdragon 710, который показывает один из лучших результатов по производительности среди конкурентов. Есть версия на 6 и на 8 ГБ оперативной памяти, поэтому вы не испытаете проблем с многозадачностью. Встроенного накопителя тоже должно хватать для любых нужд, ибо эти модели имеют 64 ГБ и 128 ГБ памяти соответственно.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Color OS 7
74

Батарея

Характеристики
Объем 3765 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo K3
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Vooc
- Кабель USB
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения лотка с SIM-картами
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo K3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo K3

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли здесь настроить бесконтактные платежи?

- По той причине, что здесь отсутствует модуль NFC, на Oppo K3 нельзя настроить Android Pay, поэтому оплачивать покупки бесконтактным путем тоже невозможно.

Хорошо ли Оппо К3 работает в российских сетях 4G?

- Он оборудован хорошим модемом, поэтому в этом плане нет никаких проблем. Телефон поддерживает все необходимые диапазоны.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (14 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Роман 21 июля 2019 11:16
В комплекте ещё идёт бампер. Кто делал этот неуклюжий обзор?
-1 Ответить
Роман 21 июля 2019 11:15
В минусы занесли микро юсб, которого там нет. Смартфон с тайп С. Модель огонь и фото на ней огонь, да на бегу не пофоткать, но когда вы в последний раз фоткали на бегу?
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