Oppo K3
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Цельный экран со встроенным сканером отпечатков
- Выдвижной механизм фронтальной камеры
- Быстро заряжается
- Большой запас мощности процессора
- Оптимизированное программное обеспечение
- Нет защиты от воды
- Основная камера делает средние фотографии
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|161.2 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|9.4 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Oppo K3 является одним из немногих смартфонов с экраном, который лишен отверстий. Его фронтальная камера прячется в корпус благодаря выезжающему механизму, но минус такого дизайнерского решения в том, что в щели набивается пыль – ее приходится нередко чистить. Корпус пластиковый, но приятный на вид.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Смартфон построен на базе чипсета Snapdragon 710, который показывает один из лучших результатов по производительности среди конкурентов. Есть версия на 6 и на 8 ГБ оперативной памяти, поэтому вы не испытаете проблем с многозадачностью. Встроенного накопителя тоже должно хватать для любых нужд, ибо эти модели имеют 64 ГБ и 128 ГБ памяти соответственно.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Color OS 7
Батарея
|Объем
|3765 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания Vooc
- Кабель USB
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения лотка с SIM-картами
Цены на Oppo K3
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли здесь настроить бесконтактные платежи?
- По той причине, что здесь отсутствует модуль NFC, на Oppo K3 нельзя настроить Android Pay, поэтому оплачивать покупки бесконтактным путем тоже невозможно.
Хорошо ли Оппо К3 работает в российских сетях 4G?
- Он оборудован хорошим модемом, поэтому в этом плане нет никаких проблем. Телефон поддерживает все необходимые диапазоны.