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Oppo K5

Oppo K5
Дисплей
68
Производительность
56
Батарея
80
Камера
80
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Обладает высокой производительностью
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
  • Есть VOOC Flash Charge 4.0 – быстро заряжается
  • OLED дисплей с с отличной цветопередачей
  • Дешевле многих своих конкурентов
  • Отсутствует оптическое приближение и стабилизация
  • Посредственное качество 4K-видео
  • Слабое качество кадров, сделанных в движении

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо К5
68

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo K5
Инфо
Высота 158.7 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%

Oppo K5 получил характерный для бренда внешний вид, имея V-образным вырез в экране. Основная камера находится в левом верхнем углу, а модули расположены вертикально. Пластиковая задняя крышка отполированная до блеска, но со временем она покрывается царапинами, и в итоге становится матовой.

56

Производительность

Все характеристики чипа Оппо К5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2533
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6656
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1747
AnTuTu Benchmark 7
234853
AnTuTu Benchmark 8
274028

Смартфон обладает беспрецедентной производительностью для своего класса. Процессор “тянет” все новые игры на самых агрессивных настройках графики. При этом, количество кадров в секунду не падает ниже отметки 30 FPS.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
80

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (67% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo K5
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Модель K5 получила 4 объектива с разными возможностями, и самой интересной из них является сверхширокоугольная съемка. Конечно, без должной стабилизации труднее добиться идеальных фотографий, но и без этого они получаются весьма качественными.

79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 / 700 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 2100
3G сети UMTS 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100
4G сети LTE 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 / 700 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 2100

В плане коммуникации данный телефон считается продвинутым, поскольку имеет поддержку Wi-Fi 5 (двухдиапазонный), Bluetooth 5.0 и модуль NFC, который необходим для работы бесконтактной системы Google Pay.

55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.768 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo K5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo K5

Оценка пользователей

2.9 из 5 баллов (8 голосов)

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