Oppo Realme 1
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран с высоким уровнем яркости и закругленными углами
- Оптимизированное ПО с огромным функционалом
- Премиальный дизайн — поверхность выглядит, как стекло
- Хорошая производительность — больше, чем вы ожидаете
- Слот для microSD размещен отдельно от двух SIM
- Корпус выполнен полностью из пластика
- Сложная структура настроек смартфона
- Нет поддержки съемки 4K-видео, хотя процессор на это способен
- Отсутствует датчик отпечатков пальцев
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|79.2%
Тесты дисплея
Realme 1 получил впечатляюще качественный дисплей, который имеет FHD-разрешение, что не часто встретишь среди предложений в этом ценовом сегменте. Приятным бонусом панели являются закругленные углы.
Точность отображения цветов 6-дюймового дисплея можно описать как адекватная. Его оттенки холодные, но это не вызывает дискомфорта. Более того, вы всегда можете настроить параметры цветопередачи в настройках телефона.
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P60
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|800 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|ColorOS 5.2
Батарея
|Объем
|3410 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Автономность устройства не вызывает вопросов — аккумулятор на 3410 мАч справляется достойно. Оно поддерживает быструю зарядку VOOC, при помощи которой батарея заряжается с 0 до 100% за полтора часа. Результат не идеальный, но все же неплохой, учитывая показатели конкурентов.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Смартфон не поддерживает двухдиапазонную работу WiFi, поэтому радиус действия подключения большой, а скорость передачи оставляет желать лучшего. Bluetooth 4.2 тоже самый новый, но работает без проблем.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.561 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.422 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
Цены на Oppo Realme 1
FAQ - Ответы на частые вопросы
Нет ли проблем со связью в России?
- Oppo Realme 1 построен на процессоре Snapdragon, которые славятся отличными радиомодулями, поддерживающие практически все диапазоны 4G, включая те, что используются в России. Телефон обеспечивает высокую пропускную способность и хорошую стабильность работы мобильного подключения. Разумеется, многое зависит от того, какого качества связь в вашем городе, поэтому примите это во внимание перед тем, как делать выводы.
Насколько прочным является стекло передней панели?
- Это Corning Gorilla Glass 3, поэтому не стоит испытывает телефон на прочность, поскольку версия достаточно старая. Так или иначе, пользователи Оппо Реалми 1 сообщают, что поцарапать экран достаточно сложно, а вот разбить намного проще. Рекомендуется купить чехол и носить устройство в нем.
Какую флешку можно установить в смартфон?
- Он поддерживает карты памяти microSD до 256 ГБ. Для нее производитель предусмотрел дополнительный слот, поэтому вам не придется выбирать между расширением встроенного накопителя и второй карточкой SIM.