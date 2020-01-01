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Oppo Realme 1

Oppo Realme 1
Дисплей
59
Производительность
38
Батарея
62
Камера
45
Итоговая оценка
52
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с высоким уровнем яркости и закругленными углами
  • Оптимизированное ПО с огромным функционалом
  • Премиальный дизайн — поверхность выглядит, как стекло
  • Хорошая производительность — больше, чем вы ожидаете
  • Слот для microSD размещен отдельно от двух SIM
  • Корпус выполнен полностью из пластика
  • Сложная структура настроек смартфона
  • Нет поддержки съемки 4K-видео, хотя процессор на это способен
  • Отсутствует датчик отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 1
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
423 нит

Realme 1 получил впечатляюще качественный дисплей, который имеет FHD-разрешение, что не часто встретишь среди предложений в этом ценовом сегменте. Приятным бонусом панели являются закругленные углы.

Точность отображения цветов 6-дюймового дисплея можно описать как адекватная. Его оттенки холодные, но это не вызывает дискомфорта. Более того, вы всегда можете настроить параметры цветопередачи в настройках телефона.

44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 1
Инфо
Высота 156.5 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.2%
38

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P60
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1530
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5720
Geekbench 5 (одноядерный)
290
Geekbench 5 (многоядерный)
1429
AnTuTu Benchmark 7
97500
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI ColorOS 5.2
62

Батарея

Характеристики
Объем 3410 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:15 ч.
Время просмотра видео
10:13 ч.
Время разговора (3G)
26:07 ч.

Автономность устройства не вызывает вопросов — аккумулятор на 3410 мАч справляется достойно. Оно поддерживает быструю зарядку VOOC, при помощи которой батарея заряжается с 0 до 100% за полтора часа. Результат не идеальный, но все же неплохой, учитывая показатели конкурентов.

45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
52

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

Смартфон не поддерживает двухдиапазонную работу WiFi, поэтому радиус действия подключения большой, а скорость передачи оставляет желать лучшего. Bluetooth 4.2 тоже самый новый, но работает без проблем.

63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
64 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
89 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.561 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.422 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 1

FAQ - Ответы на частые вопросы

Нет ли проблем со связью в России?

- Oppo Realme 1 построен на процессоре Snapdragon, которые славятся отличными радиомодулями, поддерживающие практически все диапазоны 4G, включая те, что используются в России. Телефон обеспечивает высокую пропускную способность и хорошую стабильность работы мобильного подключения. Разумеется, многое зависит от того, какого качества связь в вашем городе, поэтому примите это во внимание перед тем, как делать выводы.

Насколько прочным является стекло передней панели?

- Это Corning Gorilla Glass 3, поэтому не стоит испытывает телефон на прочность, поскольку версия достаточно старая. Так или иначе, пользователи Оппо Реалми 1 сообщают, что поцарапать экран достаточно сложно, а вот разбить намного проще. Рекомендуется купить чехол и носить устройство в нем.

Какую флешку можно установить в смартфон?

- Он поддерживает карты памяти microSD до 256 ГБ. Для нее производитель предусмотрел дополнительный слот, поэтому вам не придется выбирать между расширением встроенного накопителя и второй карточкой SIM.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (4 голосов)

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