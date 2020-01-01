Нет ли проблем со связью в России?

- Oppo Realme 1 построен на процессоре Snapdragon, которые славятся отличными радиомодулями, поддерживающие практически все диапазоны 4G, включая те, что используются в России. Телефон обеспечивает высокую пропускную способность и хорошую стабильность работы мобильного подключения. Разумеется, многое зависит от того, какого качества связь в вашем городе, поэтому примите это во внимание перед тем, как делать выводы.

Насколько прочным является стекло передней панели?

- Это Corning Gorilla Glass 3, поэтому не стоит испытывает телефон на прочность, поскольку версия достаточно старая. Так или иначе, пользователи Оппо Реалми 1 сообщают, что поцарапать экран достаточно сложно, а вот разбить намного проще. Рекомендуется купить чехол и носить устройство в нем.

Какую флешку можно установить в смартфон?

- Он поддерживает карты памяти microSD до 256 ГБ. Для нее производитель предусмотрел дополнительный слот, поэтому вам не придется выбирать между расширением встроенного накопителя и второй карточкой SIM.