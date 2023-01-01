Oppo Realme 10s Дисплей 76 Производительность 44 Батарея 80 Камера 58 Итоговая оценка 65 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Обладает отличной плавностью работы

Обладает отличной плавностью работы Большое разрешение обеспечивает высокую четкость картинки на экране

Большое разрешение обеспечивает высокую четкость картинки на экране Батарея обеспечивает длительный период автономной работы устройства

Батарея обеспечивает длительный период автономной работы устройства Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, что оказалось удобным в использовании Дисплей мог бы быть немного ярче

Дисплей мог бы быть немного ярче Нет сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 10s

76 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85%

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 10s Высота 164.4 мм Ширина 75.1 мм Толщина 8.1 мм Вес 191 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85%

44 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 10s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 810 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 618 Geekbench 5 (многоядерный) 1933 AnTuTu Benchmark 9 400787 CPU 110898 GPU 92928 Memory 84357 UX 110085 Total score 400787 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

57 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 33 минут) Время полной зарядки 1:16 ч.

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 10s Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

- Апертура: f/2.8

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 27 мм Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/19/20/28A/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 10s могут отличаться в зависимости от региона.