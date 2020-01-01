Oppo Realme 2
Дисплей
52
Производительность
26
Батарея
78
Камера
48
Итоговая оценка
51
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Привлекательный дизайн — тонкие рамки и вырез в дисплее
- Предлагает хороший запас производительности
- Достойное время автономной работы
- Отличная камера — умеет делать портретные фотографии
- Небольшая цена смартфона
- Небольшое разрешение экрана — видны пиксели
- Нет второго микрофона для активного шумоподавления
- Камера записывает монозвук
- Медленно заряжается — нет функции Quick Charge
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 2
52
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.2%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
408 нит
Нельзя сказать, что экран смартфона диагональю 6.2 дюйма с разрешением HD+ характеризуется очень четким изображением, хотя заметно это далеко не везде. Например, мелкий текст неровный, но если увеличить масштаб, то проблема исчезнет.
45
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.2%
Oppo Realme 2 считается одним из самых привлекательных смартфонов за небольшие деньги. Сверху присутствует аккуратный вырез для лицевой камеры, сенсоров и разговорного динамика. Рамки не симметричные, но тонкие все, кроме нижней. Сзади нет ничего кроме двойной камеры и сканера отпечатков пальцев, расположенного в удобном месте.
Корпус выполнен из пластика, минусом которого быстрый износ в виде царапин. На его поверхности также сильно выделяются отпечатки пальцев.
26
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
777
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3822
AnTuTu Benchmark 7
75170
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Color OS 5.1
78
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:04 ч.
Время просмотра видео
14:08 ч.
Время разговора (3G)
47:50 ч.
48
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
51
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
64
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
87 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.305 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.72 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 2 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Oppo Realme 2
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Сравнения с конкурентами
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