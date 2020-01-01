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Oppo Realme 2

Oppo Realme 2
Дисплей
52
Производительность
26
Батарея
78
Камера
48
Итоговая оценка
51
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Привлекательный дизайн — тонкие рамки и вырез в дисплее
  • Предлагает хороший запас производительности
  • Достойное время автономной работы
  • Отличная камера — умеет делать портретные фотографии
  • Небольшая цена смартфона
  • Небольшое разрешение экрана — видны пиксели
  • Нет второго микрофона для активного шумоподавления
  • Камера записывает монозвук
  • Медленно заряжается — нет функции Quick Charge

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 2
52

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
408 нит

Нельзя сказать, что экран смартфона диагональю 6.2 дюйма с разрешением HD+ характеризуется очень четким изображением, хотя заметно это далеко не везде. Например, мелкий текст неровный, но если увеличить масштаб, то проблема исчезнет.

45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 2
Инфо
Высота 156.2 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.2%

Oppo Realme 2 считается одним из самых привлекательных смартфонов за небольшие деньги. Сверху присутствует аккуратный вырез для лицевой камеры, сенсоров и разговорного динамика. Рамки не симметричные, но тонкие все, кроме нижней. Сзади нет ничего кроме двойной камеры и сканера отпечатков пальцев, расположенного в удобном месте.

Корпус выполнен из пластика, минусом которого быстрый износ в виде царапин. На его поверхности также сильно выделяются отпечатки пальцев.

26

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
777
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3822
AnTuTu Benchmark 7
75170
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Color OS 5.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:45 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:04 ч.
Время просмотра видео
14:08 ч.
Время разговора (3G)
47:50 ч.
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 2
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
87 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.305 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.72 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 2

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (8 голосов)

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