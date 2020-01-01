Oppo Realme 2 считается одним из самых привлекательных смартфонов за небольшие деньги. Сверху присутствует аккуратный вырез для лицевой камеры, сенсоров и разговорного динамика. Рамки не симметричные, но тонкие все, кроме нижней. Сзади нет ничего кроме двойной камеры и сканера отпечатков пальцев, расположенного в удобном месте.

Корпус выполнен из пластика, минусом которого быстрый износ в виде царапин. На его поверхности также сильно выделяются отпечатки пальцев.