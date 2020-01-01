Oppo Realme 3
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Приятный внешний вид
- Экран с минимальными рамками
- Достойная автономность
- Солидная производительность – работает большинство игр
- Неплохие камеры (есть портретный режим)
- Приемлемая цена
- Небольшое разрешение экрана – это сразу заметно
- Медленно заряжается
- Установлен устаревший USB-порт
- Плохая стабилизация видео
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
Тесты дисплея
Экран у него тоже обычный, а главным его недостатком является небольшое разрешение. Когда вы возьмете Оппо Реалми 3 в руки, то сразу заметите зернистость. В верхней части находится каплевидное отверстие, которое не мешает работе телефона, хотя при просмотре фильмов, YouTube и в играх бросается в глаза.
Дизайн и корпус
|Высота
|156.1 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Градиентовый черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Oppo Realme 3 получил простенький пластиковый корпус, но с интересной расцветкой. Черный цвет может быть градиентным, и, по отзывам покупателей, он самый привлекательный. Дизайн современный, поэтому смартфон цельный, без съемной крышки и глянцевым покрытием. Сканер отпечатков пальцев сзади выглядит естественно.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|14.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|90 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Селфи-камера делает фотографии приличного качества – по ним не скажешь, что смартфон стоит меньше 10 тысяч рублей. Сзади находится пара объективов, предназначенные для обычной и портретной съемки. Фон размывается достаточно неплохо, но для этого нужно хорошее освещение.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.616 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.379 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Цены на Oppo Realme 3
FAQ - Ответы на частые вопросы
Не страдает ли смартфон от перегрева?
- Сочетание удачного процессора и хорошего распределения тепла избавляет Realme 3 от перегрева. Если вы будете долго играть в игры без перерыва, то температура неизбежно поднимется, но никакого дискомфорта вы не почувствуете.
Можно ли как-нибудь замаскировать вырез в экране?
- На самом деле вырез в верхней части дисплея почти незаметный, он совсем немного отбирает пространства. Тут нет опции, которая позволила бы спрятать переднюю камеру за виртуальной рамкой, как на Galaxy S10.
Потянет ли Oppo Realme 3 PUBG Mobile?
- На самом деле вырез в верхней части дисплея почти незаметный, он совсем немного отбирает пространства. Тут нет опции, которая позволила бы спрятать переднюю камеру за виртуальной рамкой, как на Galaxy S10.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Oppo Realme 3 или Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Oppo Realme 3 или Oppo A5s
- Oppo Realme 3 или Oppo Realme C2
- Oppo Realme 3 или Oppo Realme 3 Pro
- Oppo Realme 3 или Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Oppo Realme 3 или Oppo Realme 5 Pro
- Oppo Realme 3 или Oppo Realme 5
- Oppo Realme 3 или Oppo Realme XT
- Oppo Realme 3 или Xiaomi Redmi 8
- Oppo Realme 3 или Samsung Galaxy A51
- Oppo Realme 3 или Oppo Realme 6
- Oppo Realme 3 или Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Oppo Realme 3 или Samsung Galaxy A31