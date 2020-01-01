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Oppo Realme 3

Oppo Realme 3
Дисплей
54
Производительность
35
Батарея
74
Камера
54
Итоговая оценка
55
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Приятный внешний вид
  • Экран с минимальными рамками
  • Достойная автономность
  • Солидная производительность – работает большинство игр
  • Неплохие камеры (есть портретный режим)
  • Приемлемая цена
  • Небольшое разрешение экрана – это сразу заметно
  • Медленно заряжается
  • Установлен устаревший USB-порт
  • Плохая стабилизация видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 3
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
385 нит

Экран у него тоже обычный, а главным его недостатком является небольшое разрешение. Когда вы возьмете Оппо Реалми 3 в руки, то сразу заметите зернистость. В верхней части находится каплевидное отверстие, которое не мешает работе телефона, хотя при просмотре фильмов, YouTube и в играх бросается в глаза.

46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 3
Инфо
Высота 156.1 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Градиентовый черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.8%

Oppo Realme 3 получил простенький пластиковый корпус, но с интересной расцветкой. Черный цвет может быть градиентным, и, по отзывам покупателей, он самый привлекательный. Дизайн современный, поэтому смартфон цельный, без съемной крышки и глянцевым покрытием. Сканер отпечатков пальцев сзади выглядит естественно.

35

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1485
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4916
Geekbench 5 (одноядерный)
300
Geekbench 5 (многоядерный)
1460
AnTuTu Benchmark 7
132083
AnTuTu Benchmark 8
183906
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 14.4 ГБ
74

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:25 ч.
Время просмотра видео
13:31 ч.
Время разговора (3G)
37:03 ч.
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 90 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Селфи-камера делает фотографии приличного качества – по ним не скажешь, что смартфон стоит меньше 10 тысяч рублей. Сзади находится пара объективов, предназначенные для обычной и портретной съемки. Фон размывается достаточно неплохо, но для этого нужно хорошее освещение.

54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 13
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.616 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.379 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 3

FAQ - Ответы на частые вопросы

Не страдает ли смартфон от перегрева?

- Сочетание удачного процессора и хорошего распределения тепла избавляет Realme 3 от перегрева. Если вы будете долго играть в игры без перерыва, то температура неизбежно поднимется, но никакого дискомфорта вы не почувствуете.

Можно ли как-нибудь замаскировать вырез в экране?

- На самом деле вырез в верхней части дисплея почти незаметный, он совсем немного отбирает пространства. Тут нет опции, которая позволила бы спрятать переднюю камеру за виртуальной рамкой, как на Galaxy S10.

Потянет ли Oppo Realme 3 PUBG Mobile?

- На самом деле вырез в верхней части дисплея почти незаметный, он совсем немного отбирает пространства. Тут нет опции, которая позволила бы спрятать переднюю камеру за виртуальной рамкой, как на Galaxy S10.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (37 голосов)

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