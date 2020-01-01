Не страдает ли смартфон от перегрева?

- Сочетание удачного процессора и хорошего распределения тепла избавляет Realme 3 от перегрева. Если вы будете долго играть в игры без перерыва, то температура неизбежно поднимется, но никакого дискомфорта вы не почувствуете.

Можно ли как-нибудь замаскировать вырез в экране?

- На самом деле вырез в верхней части дисплея почти незаметный, он совсем немного отбирает пространства. Тут нет опции, которая позволила бы спрятать переднюю камеру за виртуальной рамкой, как на Galaxy S10.

Потянет ли Oppo Realme 3 PUBG Mobile?

- На самом деле вырез в верхней части дисплея почти незаметный, он совсем немного отбирает пространства. Тут нет опции, которая позволила бы спрятать переднюю камеру за виртуальной рамкой, как на Galaxy S10.