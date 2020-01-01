Тесты дисплея

Oppo Realme 3 Pro гордится ярким экраном с высоким соотношением контраста. Благодаря настройкам можно выбрать схему цветов, и таким образом установить самую подходящую для вас. Максимальная яркость составляет 500 нит, и этого вполне хватает для комфортной работы смартфона на улице.

Минимальная яркость тоже играет большую роль, и в этом плане данный телефон тоже неплохо себя показал. Ночью подсветка не будет вас слепить.