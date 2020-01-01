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Oppo Realme 3 Pro

Oppo Realme 3 Pro
Дисплей
64
Производительность
41
Батарея
74
Камера
67
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с высоким соотношением контраста и яркостью
  • Один из самых быстрых в сегменте
  • Делает хорошие селфи и портретные фотографии
  • Долго работает от одного заряда
  • Использует порт microUSB 2.0
  • Слабая стабилизация видео
  • Лишен защиты от брызг и воды

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 3 Про
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
500 нит

Oppo Realme 3 Pro гордится ярким экраном с высоким соотношением контраста. Благодаря настройкам можно выбрать схему цветов, и таким образом установить самую подходящую для вас. Максимальная яркость составляет 500 нит, и этого вполне хватает для комфортной работы смартфона на улице.

Минимальная яркость тоже играет большую роль, и в этом плане данный телефон тоже неплохо себя показал. Ночью подсветка не будет вас слепить.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 3 Pro
Инфо
Высота 156.8 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
41

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 3 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1454
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5828
Geekbench 5 (одноядерный)
398
Geekbench 5 (многоядерный)
1519
AnTuTu Benchmark 7
154387
AnTuTu Benchmark 8
190310
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
74

Батарея

Характеристики
Объем 4045 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:48 ч.
Время просмотра видео
15:01 ч.
Время разговора (3G)
30:46 ч.

Автономность Реалми 3 Про рекордов не бьет, но от одной зарядки он работает достаточно долго. В тесте на выносливости от GSMArena он набрал 91 час, что всего на 5 часов меньше, чем у Huawei Honor 8X. В режиме разговора можете получить от него гарантированные 30 часов автономной работы. Здесь установлена батарея на 4045 мАч, которая способна зарядиться наполовину за 30 минут.

67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 3 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
67

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
90 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер VOOC 3.0 (20 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- TPU чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 3 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (81 голосов)

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