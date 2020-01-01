Oppo Realme 5
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Бюджетник, обладающий производительностью середнячка
- Широкофункциональная камера
- Крупный экран с точной цветопередачей
- Аккумулятор обеспечивает хорошую автономность
- Есть 3.5 мм аудиоразъем
- Отсутствует поддержка быстрой зарядки
- Небольшой объем ОЗУ
- Корпус быстро покрывается царапинами
- В горизонтальном положении закрывается единственный динамик громкой связи
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|9.3 мм
|Вес
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий кристалл, Фиолетовый кристалл
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Oppo Realme 5 считается очень доступным смартфоном, и именно пластиковый корпус, который быстро покрывается царапинами, говорит об этом. К недостаткам также можно приписать датчик отпечатков пальцев, размещенный сзади, так как он становится недоступным, если телефон лежит на спинке. Многих также не устроит тот факт, что вы наверняка прикроете динамик громкой связи рукой, если перевернете устройство в горизонтальное положение.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|ColorOS 7
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4208 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера является сильной стороной Realme 5, поскольку на тыльной стороне находится целых 4 модуля для разных задач. Его преимущество в том, что там есть сверхширокоугольная оптика наряду с портретным модулем. Оба снимают достойно, но без достаточного освещения не обойтись. Еще имеется возможность макросъемки, и здесь тоже отсутствуют изъяны.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Телефон
- Адаптер питания (10Вт)
- Кабель microUSB
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Oppo Realme 5
FAQ - Ответы на частые вопросы
Тянет ли Oppo Realme 5 игры?
- Топовые игры вроде PUBG Mobile будут идти на средних настройках, на максимальных наблюдаются проблемы. Если правильно настроить, то можно получить очень качественное изображение. При этом смартфон долго сохраняет нормальную, рабочую температуру и не снижает скорость работы процессора.