Oppo Realme 5 считается очень доступным смартфоном, и именно пластиковый корпус, который быстро покрывается царапинами, говорит об этом. К недостаткам также можно приписать датчик отпечатков пальцев, размещенный сзади, так как он становится недоступным, если телефон лежит на спинке. Многих также не устроит тот факт, что вы наверняка прикроете динамик громкой связи рукой, если перевернете устройство в горизонтальное положение.