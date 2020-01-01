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Oppo Realme 5

Oppo Realme 5
Дисплей
57
Производительность
39
Батарея
87
Камера
65
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Бюджетник, обладающий производительностью середнячка
  • Широкофункциональная камера
  • Крупный экран с точной цветопередачей
  • Аккумулятор обеспечивает хорошую автономность
  • Есть 3.5 мм аудиоразъем
  • Отсутствует поддержка быстрой зарядки
  • Небольшой объем ОЗУ
  • Корпус быстро покрывается царапинами
  • В горизонтальном положении закрывается единственный динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 5
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 5
Инфо
Высота 164.4 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий кристалл, Фиолетовый кристалл
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.7%

Oppo Realme 5 считается очень доступным смартфоном, и именно пластиковый корпус, который быстро покрывается царапинами, говорит об этом. К недостаткам также можно приписать датчик отпечатков пальцев, размещенный сзади, так как он становится недоступным, если телефон лежит на спинке. Многих также не устроит тот факт, что вы наверняка прикроете динамик громкой связи рукой, если перевернете устройство в горизонтальное положение.

39

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1498
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5781
Geekbench 5 (одноядерный)
309
Geekbench 5 (многоядерный)
1245
AnTuTu Benchmark 7
138754
AnTuTu Benchmark 8
162671
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
87

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
21:11 ч.
Время просмотра видео
20:02 ч.
Время разговора (3G)
47:12 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера является сильной стороной Realme 5, поскольку на тыльной стороне находится целых 4 модуля для разных задач. Его преимущество в том, что там есть сверхширокоугольная оптика наряду с портретным модулем. Оба снимают достойно, но без достаточного освещения не обойтись. Еще имеется возможность макросъемки, и здесь тоже отсутствуют изъяны.

72

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
89 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Телефон
- Адаптер питания (10Вт)
- Кабель microUSB
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 5

FAQ - Ответы на частые вопросы

Тянет ли Oppo Realme 5 игры?

- Топовые игры вроде PUBG Mobile будут идти на средних настройках, на максимальных наблюдаются проблемы. Если правильно настроить, то можно получить очень качественное изображение. При этом смартфон долго сохраняет нормальную, рабочую температуру и не снижает скорость работы процессора.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (84 голосов)

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