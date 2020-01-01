Насколько долго Realme 5 Pro работает от батареи?

- Согласно неофициальным тестам, данная модель, имея на борту батарею 4045 мАч, продержится на одном заряде почти 6 часов. Это лучшие показатели, чем у предшественника, но хуже, чем у обычного Realme 5. Дело в том, что у последнего почти на 1000 мАч больше.