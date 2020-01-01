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Oppo Realme 5 Pro

Oppo Realme 5 Pro
Дисплей
65
Производительность
45
Батарея
76
Камера
74
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Процессор от Qualcomm делает телефон одним из самых быстрых в своем классе
  • 48-мегапиксельная широкоугольная камера заслуживает похвалы
  • Дисплей отличный – не к чему придраться
  • Есть поддержка съемки 4K при 30 кадрах в секунду
  • Умеет быстро заряжаться (50% за 30 минут)
  • В экране есть вырез для фронталки
  • Задняя крышка выглядит своеобразно
  • Несовместим с Google Pay

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 5 Про
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
502 нит

Oppo Realme 5 Pro оснастили 6.3-дюймовым экраном, который имеет вполне стандартные характеристики для своего класса: разрешение FHD+ и плотность пикселей 409 точек на дюйм. Благодаря технологии IPS LCD картинка сохраняет естественную цветопередачу в любых условиях. Переднюю панель защищает стекло Gorilla Glass 3+, которое практически не царапается, но разбить не сложно.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 5 Pro
Инфо
Высота 157 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Мерцающий синий, Зеленый кристалл
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
45

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 5 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1896
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6028
Geekbench 5 (одноядерный)
332
Geekbench 5 (многоядерный)
1457
AnTuTu Benchmark 7
181826
AnTuTu Benchmark 8
219167

Установленный внутри процессор Snapdragon 712 заслуживает похвалы, поскольку обеспечивает смартфону высокую производительность не в урон автономности. У него 64 ГБ внутреннего накопителя и 6 ГБ оперативной памяти, чем могут похвастать далеко не все конкуренты Realme 5 Pro.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
76

Батарея

Характеристики
Объем 4035 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:18 ч.
Время просмотра видео
13:52 ч.
Время разговора (3G)
26:41 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 5 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.25
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
85 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Чехол
- Пленка на экран
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 5 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Насколько долго Realme 5 Pro работает от батареи?

- Согласно неофициальным тестам, данная модель, имея на борту батарею 4045 мАч, продержится на одном заряде почти 6 часов. Это лучшие показатели, чем у предшественника, но хуже, чем у обычного Realme 5. Дело в том, что у последнего почти на 1000 мАч больше.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (127 голосов)

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