Oppo Realme 5i
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Привлекательный внешний вид и защита от брызг
- Отличная производительность – подходит для игр
- Достойные возможности съемки днем и вечером
- Отдельный слот для MicroSD-карты
- Небольшое разрешение экрана
- Сверхширокоугольный объектив не впечатляет
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
Тесты дисплея
Учитывая цену Realme 5i, экран имеет неплохую плотность пикселей 269 точек на дюйм. Любой текст выглядит достаточно четким, несмотря на явную пикселизацию. Значки на экране немного размыты из-за слабого разрешения. Максимальная яркость достаточная, минимальная тоже – ночью дисплей не ослепляет.
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|9.3 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Oppo Reame 5i мало чем отличается от смартфонов этой серии, но все равно он выглядит хорошо. Корпус у него прочный и защищен от влаги по стандарту IPX4. Передняя панель покрыта брендовым стеклом Gorilla Glass 3, которое обеспечивает неплохую прочность. Кроме того, оно из коробки обклеено ударопрочным стеклом.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|ColorOS 7
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3266 x 2450
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на 12 МП снимает без изъянов, но вот 8-мегапиксельный сверхширокоугольный заметно уступает по качеству. Фронтальная камера на 13 использует сенсор Samsung ISOCELL S5K3L6, но автофокуса там нет.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Телефон
- Адаптер питания (10Вт)
- Кабель microUSB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на Oppo Realme 5i
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