Oppo Reame 5i мало чем отличается от смартфонов этой серии, но все равно он выглядит хорошо. Корпус у него прочный и защищен от влаги по стандарту IPX4. Передняя панель покрыта брендовым стеклом Gorilla Glass 3, которое обеспечивает неплохую прочность. Кроме того, оно из коробки обклеено ударопрочным стеклом.