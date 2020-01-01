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Oppo Realme 5i

Oppo Realme 5i
Дисплей
59
Производительность
39
Батарея
79
Камера
63
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Привлекательный внешний вид и защита от брызг
  • Отличная производительность – подходит для игр
  • Достойные возможности съемки днем и вечером
  • Отдельный слот для MicroSD-карты
  • Небольшое разрешение экрана
  • Сверхширокоугольный объектив не впечатляет

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 5i
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Учитывая цену Realme 5i, экран имеет неплохую плотность пикселей 269 точек на дюйм. Любой текст выглядит достаточно четким, несмотря на явную пикселизацию. Значки на экране немного размыты из-за слабого разрешения. Максимальная яркость достаточная, минимальная тоже – ночью дисплей не ослепляет.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 5i
Инфо
Высота 164.4 мм
Ширина 75 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.2%

Oppo Reame 5i мало чем отличается от смартфонов этой серии, но все равно он выглядит хорошо. Корпус у него прочный и защищен от влаги по стандарту IPX4. Передняя панель покрыта брендовым стеклом Gorilla Glass 3, которое обеспечивает неплохую прочность. Кроме того, оно из коробки обклеено ударопрочным стеклом.

39

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 5i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1498
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5421
Geekbench 5 (одноядерный)
304
Geekbench 5 (многоядерный)
1327
AnTuTu Benchmark 7
133854
AnTuTu Benchmark 8
160632
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
79

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 5i
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3266 x 2450
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 12 МП снимает без изъянов, но вот 8-мегапиксельный сверхширокоугольный заметно уступает по качеству. Фронтальная камера на 13 использует сенсор Samsung ISOCELL S5K3L6, но автофокуса там нет.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Телефон
- Адаптер питания (10Вт)
- Кабель microUSB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 5i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 5i

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (18 голосов)

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