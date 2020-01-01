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Oppo Realme 5s

Oppo Realme 5s
Дисплей
58
Производительность
37
Батарея
87
Камера
67
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Современный дизайн – в живую выглядит лучше, чем на фото
  • Большой экран с широкими углами обзора и точной цветопередачей
  • Огромный аккумулятор
  • Корпус имеет защиту от брызг воды
  • Невысокое разрешение дисплея
  • Нет быстрой зарядки
  • Отсутствует NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 5s
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
481 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 5s
Инфо
Высота 164.4 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.7%

Oppo Realme 5s обладает приличным дизайном, хотя корпус сделан не из самого качественного пластика. Он выглядит красиво, но по тактильным ощущениям заметно уступает более дорогим моделям. В дисплее имеется традиционный вырез для фронтальной камеры, а на тыльной стороне, кроме камеры, оказался неплохой датчик отпечатков пальцев.

37

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 5s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1380
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5436
Geekbench 5 (одноядерный)
318
Geekbench 5 (многоядерный)
1370
AnTuTu Benchmark 7
141861
AnTuTu Benchmark 8
174015
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 6
87

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
21:22 ч.
Время просмотра видео
19:55 ч.
Время разговора (3G)
46:40 ч.

Аккумулятор радует своей емкостью на 5000 мАч, которой хватает на полноценных 2 дня работы без подзарядки телефона. В комплекте идет обычный 10-ваттный блок питания, поэтому заряжается он практически 2.5 часа.

67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 5s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 48 МП снимает достойно, особенно при дневном освещении. Сверхширокоугольная выделяется среди остальных увеличенным углом охвата, но без достаточного освещения кадры будут переполнены шумами. Стабилизация слабая, при записи видео кажется, что вообще не работает.

72

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65.8 дБ
Музыка
72.4 дБ
Звонок
89 дБ

Звук на смартфоне вполне соответствует цене, так что не стоит ожидать от него слишком много. Звучание плоское, но без хрипов и искажений.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 5s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 5s

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (8 голосов)

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