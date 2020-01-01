Oppo Realme 5s обладает приличным дизайном, хотя корпус сделан не из самого качественного пластика. Он выглядит красиво, но по тактильным ощущениям заметно уступает более дорогим моделям. В дисплее имеется традиционный вырез для фронтальной камеры, а на тыльной стороне, кроме камеры, оказался неплохой датчик отпечатков пальцев.