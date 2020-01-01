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Oppo Realme 6i

Oppo Realme 6i
Дисплей
60
Производительность
42
Батарея
90
Камера
74
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой 6.5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 20:9
  • Игровой процессор и большой объем встроенной памяти
  • Камера на 4 сенсора с возможностью записи 4K-видео
  • Крупная батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой
  • Небольшая плотность пикселей
  • Недостаточно хорошая стабилизация видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 6i
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1600 x 720 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
520 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 6i
Инфо
Высота 162.1 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый чай, Белое молоко
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.3%

Oppo Realme 6i имеет привлекательный внешний вид, и во многом благодаря красивым оттенкам цветов. Корпус сделан из пластика, поэтому он быстро царапается, но зато лучше стекла выдерживает удары. Датчик отпечатков пальцев находится сзади, но хотелось бы видеть здесь встроенный в экран сканер.

42

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 6i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.8 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
GPU-ядер 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1814
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5885
Geekbench 5 (одноядерный)
393
Geekbench 5 (многоядерный)
1302
AnTuTu Benchmark 8
202266

Смартфон функционирует на игровом процессоре Helio G80, который обладает 8 неплохими ядрами. Графический ускоритель не самый лучший в своем классе, но работает достойно. В базовой конфигурации всего 3 ГБ оперативной памяти, поэтому лучше брать более дорогую на 4 ГБ.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 16 ГБ
90

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:17 ч.
Быстрая зарядка Да (65% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
29:59 ч.
Время просмотра видео
20:55 ч.
Время разговора (3G)
34:59 ч.
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 6i
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

На задней панели имеется 4 модуля, обеспечивающие огромный функционал камеры. Главный модуль получил разрешение 48 МП, хотя разница в качестве между ним и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным небольшая. Достоинством первой является яркая и контрастная картинка, а второй – широкий угол охвата.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 6i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 6i

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (41 голосов)

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