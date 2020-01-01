Oppo Realme 6i
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой 6.5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 20:9
- Игровой процессор и большой объем встроенной памяти
- Камера на 4 сенсора с возможностью записи 4K-видео
- Крупная батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой
- Небольшая плотность пикселей
- Недостаточно хорошая стабилизация видео
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1600 x 720 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.3%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.1 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый чай, Белое молоко
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Oppo Realme 6i имеет привлекательный внешний вид, и во многом благодаря красивым оттенкам цветов. Корпус сделан из пластика, поэтому он быстро царапается, но зато лучше стекла выдерживает удары. Датчик отпечатков пальцев находится сзади, но хотелось бы видеть здесь встроенный в экран сканер.
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G80
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.8 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|GPU-ядер
|2
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Смартфон функционирует на игровом процессоре Helio G80, который обладает 8 неплохими ядрами. Графический ускоритель не самый лучший в своем классе, но работает достойно. В базовой конфигурации всего 3 ГБ оперативной памяти, поэтому лучше брать более дорогую на 4 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:17 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (65% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
На задней панели имеется 4 модуля, обеспечивающие огромный функционал камеры. Главный модуль получил разрешение 48 МП, хотя разница в качестве между ним и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным небольшая. Достоинством первой является яркая и контрастная картинка, а второй – широкий угол охвата.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.71 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.57 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Защитная пленка
Цены на Oppo Realme 6i
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Oppo Realme 6i или Xiaomi Redmi Note 8
- Oppo Realme 6i или Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Oppo Realme 6i или Realme 5 Pro
- Oppo Realme 6i или Realme 5i
- Oppo Realme 6i или Realme 6 Pro
- Oppo Realme 6i или Realme 6
- Oppo Realme 6i или Realme C3
- Oppo Realme 6i или Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Oppo Realme 6i или Samsung Galaxy A41
- Oppo Realme 6i или Xiaomi Redmi Note 9S
- Oppo Realme 6i или Xiaomi Redmi Note 9
- Oppo Realme 6i или Xiaomi Redmi 9