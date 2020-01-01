Oppo Realme 6i имеет привлекательный внешний вид, и во многом благодаря красивым оттенкам цветов. Корпус сделан из пластика, поэтому он быстро царапается, но зато лучше стекла выдерживает удары. Датчик отпечатков пальцев находится сзади, но хотелось бы видеть здесь встроенный в экран сканер.