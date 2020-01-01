Камера хоть и не имеется таких фишек, как оптическая стабилизация и оптическое приближение, она оборудована 3 дополнительными сенсорами, которые делает хорошие сверхширокоугольные, портретные и макрофотографии. Автофокус работает без проблем, даже в условиях слабого освещения.