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Oppo Realme 6S

Oppo Realme 6S
Дисплей
73
Производительность
57
Батарея
78
Камера
69
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей с хорошим запасом яркости
  • Игровой процессор Helio G90T
  • 64 ГБ памяти и отдельный лоток для карты памяти
  • Многофункциональная камера на 4 сенсора
  • Быстро заряжается – 55 минут до 100%
  • Обычный встроенный в боковую кнопку сканер отпечатков пальцев
  • Дизайн задней крышки на любителя – пластик быстро царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 6S
73

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит

Oppo Realme 6S имеет IPS-дисплей с повышенной частотой обновления 90 Гц, тогда как более доступные модели имеют обычные 60 Гц. Это позитивно сказывается на качестве изображения, а именно на плавности работы смартфона.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 6S
Инфо
Высота 162.1 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
57

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 6S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex A76), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2050 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2597
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7739
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1737
AnTuTu Benchmark 8
276644
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Realme UI 1.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 55 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 6S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", ISOCELL GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера хоть и не имеется таких фишек, как оптическая стабилизация и оптическое приближение, она оборудована 3 дополнительными сенсорами, которые делает хорошие сверхширокоугольные, портретные и макрофотографии. Автофокус работает без проблем, даже в условиях слабого освещения.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 6S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 6S

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (33 голосов)

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