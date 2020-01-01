Oppo Realme 6S
Дисплей
73
Производительность
57
Батарея
78
Камера
69
Итоговая оценка
70
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый дисплей с хорошим запасом яркости
- Игровой процессор Helio G90T
- 64 ГБ памяти и отдельный лоток для карты памяти
- Многофункциональная камера на 4 сенсора
- Быстро заряжается – 55 минут до 100%
- Обычный встроенный в боковую кнопку сканер отпечатков пальцев
- Дизайн задней крышки на любителя – пластик быстро царапается
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 6S
73
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
480 нит
Oppo Realme 6S имеет IPS-дисплей с повышенной частотой обновления 90 Гц, тогда как более доступные модели имеют обычные 60 Гц. Это позитивно сказывается на качестве изображения, а именно на плавности работы смартфона.
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Дизайн и корпус
|Высота
|162.1 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
57
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G90T
|Архитектура
|2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex A76), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2050 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|800 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2597
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7739
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1737
AnTuTu Benchmark 8
276644
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 149 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
78
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 55 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
69
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", ISOCELL GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера хоть и не имеется таких фишек, как оптическая стабилизация и оптическое приближение, она оборудована 3 дополнительными сенсорами, которые делает хорошие сверхширокоугольные, портретные и макрофотографии. Автофокус работает без проблем, даже в условиях слабого освещения.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 6S могут отличаться в зависимости от региона.