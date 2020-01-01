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Oppo Realme 7

Oppo Realme 7
Дисплей
74
Производительность
54
Батарея
88
Камера
69
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей с высокой плотностью пикселей и повышенной частотой обновления
  • Игровой процессор с соответствующими фишками
  • Хорошая камера на 64 МП с широкоугольной оптикой
  • Большой аккумулятор, который быстро заряжается
  • Отсутствует оптический стабилизатор
  • Нет поддержки беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 7
74

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
521 нит

Oppo Realme 7 получил IPS-панель с приятной для глаз картинкой, которая выделяется естественной цветопередачей. В нем имеется круглый вырез для фронтальной камеры, который отбирает очень мало места. Для диагонали 6.5 дюймов FHD-разрешения более чем достаточно, так что не стоит переживать насчет качества изображения.

55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 7
Инфо
Высота 162.3 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 196.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
54

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A76) и 6 ядер по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 MC4
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
520
Geekbench 5 (многоядерный)
1606
AnTuTu Benchmark 8
286009
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
88

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:35 ч.
Время просмотра видео
14:56 ч.
Время разговора (3G)
35:38 ч.

Батарея на 5000 мАч обеспечивает 2 дня автономной работы, но что еще интереснее, в комплекте идет 30-ваттный блок питания. Он заряжает смартфон чуть дольше чем 1 час.

69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 7
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS

Задняя камера имеет 4 стандартных сенсора, и главный имеет солидное разрешение 64 МП. Это широкоугольная камера, делает качественные фотографии, но кроме него есть еще сверхширокоугольный, и хотя он уступает основному по детализации, угол охвата у него куда больше. Передний объектив не выделяется, однако селфи порой получаются впечатляющими

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 7

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (22 голосов)

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