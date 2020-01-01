Задняя камера имеет 4 стандартных сенсора, и главный имеет солидное разрешение 64 МП. Это широкоугольная камера, делает качественные фотографии, но кроме него есть еще сверхширокоугольный, и хотя он уступает основному по детализации, угол охвата у него куда больше. Передний объектив не выделяется, однако селфи порой получаются впечатляющими