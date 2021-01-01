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Oppo Realme 7 5G

Oppo Realme 7 5G
Дисплей
81
Производительность
60
Батарея
92
Камера
62
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей 120 Гц с высоким разрешением
  • Быстрый процессор с поддержкой 5G
  • Неплохая 48-мегапиксельная камера
  • Очень быстро заряжается и поддерживает реверсивную зарядку
  • Слабая стабилизация изображения
  • Пластиковый корпус
  • Гибридный слот под SIM-карту

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 7 5G
81

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6%
Время отклика 18 мс
Контрастность 710:1
Максимальная яркость
562 нит

Oppo Realme 7 5G гордится 120-герцовым дисплеем с высоким разрешением, что является гарантом того, что картинка будет приличного качества. В левом верхнем углу есть круглый вырез для передней камеры, но он практически незаметный при использовании. Это IPS-панель с большими углами обзора и точной цветопередачей, поэтому снимки будут выглядеть естественно.

Источники: NotebookCheck [1]
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 7 5G
Высота 162.2 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
60

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 7 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
591
Geekbench 5 (многоядерный)
1794
AnTuTu Benchmark 8
318405
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 18 ГБ
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:06 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:57 ч.
Время просмотра видео
16:03 ч.
Время разговора (3G)
35:38 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 7 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS

Камера на 48 МП справляется хорошо, но главным недостатком является отсутствие надлежащей стабилизации изображения. Автофокус работает без нареканий. Помимо 119-градусного сверхширокоугольного объектива, здесь также есть отдельный для макросъемки, и он может удивить качеством съемки.

79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66
Поддержка 5G Да
73

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
79.6 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 7 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 7 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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