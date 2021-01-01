Oppo Realme 7 5G гордится 120-герцовым дисплеем с высоким разрешением, что является гарантом того, что картинка будет приличного качества. В левом верхнем углу есть круглый вырез для передней камеры, но он практически незаметный при использовании. Это IPS-панель с большими углами обзора и точной цветопередачей, поэтому снимки будут выглядеть естественно.