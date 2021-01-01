Oppo Realme 7 5G
Дисплей
81
Производительность
60
Батарея
92
Камера
62
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей 120 Гц с высоким разрешением
- Быстрый процессор с поддержкой 5G
- Неплохая 48-мегапиксельная камера
- Очень быстро заряжается и поддерживает реверсивную зарядку
- Слабая стабилизация изображения
- Пластиковый корпус
- Гибридный слот под SIM-карту
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 7 5G
81
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
|Цветовой охват sRGB
|98.6%
|Время отклика
|18 мс
|Контрастность
|710:1
Максимальная яркость
562 нит
Oppo Realme 7 5G гордится 120-герцовым дисплеем с высоким разрешением, что является гарантом того, что картинка будет приличного качества. В левом верхнем углу есть круглый вырез для передней камеры, но он практически незаметный при использовании. Это IPS-панель с большими углами обзора и точной цветопередачей, поэтому снимки будут выглядеть естественно.
Источники: NotebookCheck [1]
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Дизайн и корпус
|Высота
|162.2 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
60
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 800U
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
591
Geekbench 5 (многоядерный)
1794
AnTuTu Benchmark 8
318405
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
92
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:06 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:57 ч.
Время просмотра видео
16:03 ч.
Время разговора (3G)
35:38 ч.
62
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Камера на 48 МП справляется хорошо, но главным недостатком является отсутствие надлежащей стабилизации изображения. Автофокус работает без нареканий. Помимо 119-градусного сверхширокоугольного объектива, здесь также есть отдельный для макросъемки, и он может удивить качеством съемки.
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66
|Поддержка 5G
|Да
73
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
79.6 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 7 5G могут отличаться в зависимости от региона.