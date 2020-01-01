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Oppo Realme 7 Pro

Oppo Realme 7 Pro
Дисплей
73
Производительность
56
Батарея
85
Камера
68
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойный Super AMOLED-панель с впечатляющей контрастностью
  • Быстрый игровой процессор с большим объемом оперативной памяти
  • Функциональная камера, которая делает отличные кадры
  • Очень мощное зарядное устройство на 65 Вт
  • Стереодинамики звучат хорошо
  • Частота обновления экрана всего 60 Гц
  • Доступен только один вариант встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 7 Про
73

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.4%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
578 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 7 Pro
Инфо
Высота 160.9 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.4%

Oppo Realme 7 Pro выглядит привлекательно, корпус у него металлический, но окантовка пластиковая. Вырез на передней панели почти незаметный. В руках лежит отлично, несмотря на то, что диагональ экрана огромная.

56

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 7 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
566
Geekbench 5 (многоядерный)
1746
AnTuTu Benchmark 8
281614

Производительность смартфона не вызывает никаких неудобств – он работает быстро и мощности предостаточно для любых мобильных игр. Оперативной памяти хватить для выполнения устройство сразу нескольких задач, но огорчает тот факт, что доступен только один вариант встроенного накопителя – 128 ГБ.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:37 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 37 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:12 ч.
Время просмотра видео
18:10 ч.
Время разговора (3G)
35:48 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 7 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS

Основной 64-мегапиксельный объектив хорошо справляется со своей задачей. Кроме слабой стабилизации и повышенного уровня шумов в условиях недостаточного освещения, камера Realme 7 Pro не имеет других недочетов. Фронтальный модуль слабее, но кадры неплохие.

79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 13
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 7 Pro

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (18 голосов)

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