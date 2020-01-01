Oppo Realme 7 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достойный Super AMOLED-панель с впечатляющей контрастностью
- Быстрый игровой процессор с большим объемом оперативной памяти
- Функциональная камера, которая делает отличные кадры
- Очень мощное зарядное устройство на 65 Вт
- Стереодинамики звучат хорошо
- Частота обновления экрана всего 60 Гц
- Доступен только один вариант встроенного накопителя
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.4%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|Ширина
|74.3 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Oppo Realme 7 Pro выглядит привлекательно, корпус у него металлический, но окантовка пластиковая. Вырез на передней панели почти незаметный. В руках лежит отлично, несмотря на то, что диагональ экрана огромная.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Производительность смартфона не вызывает никаких неудобств – он работает быстро и мощности предостаточно для любых мобильных игр. Оперативной памяти хватить для выполнения устройство сразу нескольких задач, но огорчает тот факт, что доступен только один вариант встроенного накопителя – 128 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 37 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Основной 64-мегапиксельный объектив хорошо справляется со своей задачей. Кроме слабой стабилизации и повышенного уровня шумов в условиях недостаточного освещения, камера Realme 7 Pro не имеет других недочетов. Фронтальный модуль слабее, но кадры неплохие.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.73 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.52 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены на Oppo Realme 7 Pro
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Oppo Realme 7 Pro vs Xiaomi Redmi Note 7
- Oppo Realme 7 Pro vs OnePlus 7 Pro
- Oppo Realme 7 Pro vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Oppo Realme 7 Pro vs Realme 5 Pro
- Oppo Realme 7 Pro vs Realme X2
- Oppo Realme 7 Pro vs Xiaomi Poco X2
- Oppo Realme 7 Pro vs Samsung Galaxy M31
- Oppo Realme 7 Pro vs Realme 6 Pro
- Oppo Realme 7 Pro vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
- Oppo Realme 7 Pro vs Realme X3
- Oppo Realme 7 Pro vs OnePlus Nord
- Oppo Realme 7 Pro vs Realme 7