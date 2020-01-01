Все характеристики чипа Оппо Реалми 7 Про и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Производительность смартфона не вызывает никаких неудобств – он работает быстро и мощности предостаточно для любых мобильных игр. Оперативной памяти хватить для выполнения устройство сразу нескольких задач, но огорчает тот факт, что доступен только один вариант встроенного накопителя – 128 ГБ.