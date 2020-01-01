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Oppo Realme 7i

Oppo Realme 7i
Дисплей
68
Производительность
44
Батарея
86
Камера
62
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления экрана – 90 Гц
  • 64-мегапиксельная камера
  • Большая батарея и мощное зарядное устройство в комплекте
  • Неплохая фронтальная камера
  • Нет возможности 4K-съемки
  • Сканер отпечатков пальцев размещен под основной камерой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 7i
68

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1600 x 720 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 82.6%

Oppo Realme 7i оснастили обычным HD-экраном, который имеет плотность пикселей 270 точек на дюйм. Учитывая большую диагональ, некоторые мелкие элементы могут искажать из-за маленького разрешения. Зато IPS-панель имеет частоту обновления 90 Гц, что повышает плавность работы интерфейса.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 7i
Инфо
Высота 164.1 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
44

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 7i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260 Gold) и 4 ядер по 2.0 ГГц (Kryo 260 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
321
Geekbench 5 (многоядерный)
1429
AnTuTu Benchmark 8
182947
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 7i
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера имеет разрешение 64 МП, и фотографии содержат большое количество деталей. Светосила у сенсора весьма хорошая, поэтому вечерние снимки в большинстве случаев получаются удачными. Оптического стабилизатора нет, что негативно сказывается на четкости фото и видео в движении.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA Bands 1/5/8
4G сети LTE Bands 1/3/5/8
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 7i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 7i

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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