Основная камера имеет разрешение 64 МП, и фотографии содержат большое количество деталей. Светосила у сенсора весьма хорошая, поэтому вечерние снимки в большинстве случаев получаются удачными. Оптического стабилизатора нет, что негативно сказывается на четкости фото и видео в движении.