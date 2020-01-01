Oppo Realme 7i
Дисплей
68
Производительность
44
Батарея
86
Камера
62
Итоговая оценка
65
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Частота обновления экрана – 90 Гц
- 64-мегапиксельная камера
- Большая батарея и мощное зарядное устройство в комплекте
- Неплохая фронтальная камера
- Нет возможности 4K-съемки
- Сканер отпечатков пальцев размещен под основной камерой
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 7i
68
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1600 x 720 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|82.6%
Oppo Realme 7i оснастили обычным HD-экраном, который имеет плотность пикселей 270 точек на дюйм. Учитывая большую диагональ, некоторые мелкие элементы могут искажать из-за маленького разрешения. Зато IPS-панель имеет частоту обновления 90 Гц, что повышает плавность работы интерфейса.
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Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
44
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260 Gold) и 4 ядер по 2.0 ГГц (Kryo 260 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
321
Geekbench 5 (многоядерный)
1429
AnTuTu Benchmark 8
182947
Рейтинг производительности AnTuTu 8 - 246 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
86
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
62
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера имеет разрешение 64 МП, и фотографии содержат большое количество деталей. Светосила у сенсора весьма хорошая, поэтому вечерние снимки в большинстве случаев получаются удачными. Оптического стабилизатора нет, что негативно сказывается на четкости фото и видео в движении.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA Bands 1/5/8
|4G сети
|LTE Bands 1/3/5/8
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 7i могут отличаться в зависимости от региона.