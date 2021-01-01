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Oppo Realme 8 5G

Oppo Realme 8 5G
Дисплей
76
Производительность
59
Батарея
85
Камера
57
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Повышенная частота обновления улучшает опыт взаимодействия со смартфоном
  • Камера имеет режим макросъемки
  • Батарея имеет солидную емкость, обеспечивающая несколько дней автономной работы
  • Поддерживает 5G-подключение
  • Боковой сканер отпечатков пальцев – удачное решение
  • Нет поддержки 4K-съемки и отсутствует сверхширокоугольный объектив
  • Долго заряжается от стандартного адаптера питания
  • Медленный автофокус в условиях недостаточного освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8 5G
76

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
Максимальная яркость
479 нит

Oppo Realme 8 5G получил приятный для глаз IPS-дисплей, фишкой которого является частота обновления 90 Гц. Также он может порадовать высокой яркостью и естественной цветопередачей.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 8 5G
Высота 162.5 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
59

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 8 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 955 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
622
Geekbench 5 (многоядерный)
1907
AnTuTu Benchmark 8
290145
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера оснащена несколькими объективами, но только один из них можно считать полезным. Портретная съемка есть, макросъемка тоже. Основной модуль на 48 мегапикселей хорошо фотографирует днем, а вот вечерние кадры часто получаются размытыми по причине медленного автофокуса.

79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66
Поддержка 5G Да
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 8 5G

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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