Oppo Realme 8 5G
Дисплей
76
Производительность
59
Батарея
85
Камера
57
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Повышенная частота обновления улучшает опыт взаимодействия со смартфоном
- Камера имеет режим макросъемки
- Батарея имеет солидную емкость, обеспечивающая несколько дней автономной работы
- Поддерживает 5G-подключение
- Боковой сканер отпечатков пальцев – удачное решение
- Нет поддержки 4K-съемки и отсутствует сверхширокоугольный объектив
- Долго заряжается от стандартного адаптера питания
- Медленный автофокус в условиях недостаточного освещения
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8 5G
76
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
Максимальная яркость
479 нит
Oppo Realme 8 5G получил приятный для глаз IPS-дисплей, фишкой которого является частота обновления 90 Гц. Также он может порадовать высокой яркостью и естественной цветопередачей.
53
Дизайн и корпус
|Высота
|162.5 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
59
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700 5G
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|955 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
622
Geekbench 5 (многоядерный)
1907
AnTuTu Benchmark 8
290145
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
57
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера оснащена несколькими объективами, но только один из них можно считать полезным. Портретная съемка есть, макросъемка тоже. Основной модуль на 48 мегапикселей хорошо фотографирует днем, а вот вечерние кадры часто получаются размытыми по причине медленного автофокуса.
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66
|Поддержка 5G
|Да
71
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8 5G могут отличаться в зависимости от региона.