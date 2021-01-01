Камера оснащена несколькими объективами, но только один из них можно считать полезным. Портретная съемка есть, макросъемка тоже. Основной модуль на 48 мегапикселей хорошо фотографирует днем, а вот вечерние кадры часто получаются размытыми по причине медленного автофокуса.