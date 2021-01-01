Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Realme 8s 5G: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Realme 8s 5G

Oppo Realme 8s 5G
Дисплей
74
Производительность
75
Батарея
85
Камера
57
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран обладает высокой плотностью пикселей и улучшенной плавностью работы
  • Быстрый процессор Dimensity с поддержкой 5G
  • 64-мегапиксельная камера с широкими возможностями фотосъемки
  • 33-ваттное зарядное устройство идет в комплекте
  • В комплекте чехол и пленка на экране
  • Отсутствует режим сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8S 5G
74

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
Максимальная яркость
603 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 8s 5G
Высота 162.5 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 191 грамм
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
75

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 8S 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
642
Geekbench 5 (многоядерный)
2580
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 8s 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/B2/B5/B6/B8/B19
4G сети LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A
Поддержка 5G Нет
72

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8s 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 8s 5G

Оценка пользователей

4.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco X3 NFC или Oppo Realme 8s 5G
2. Oppo Realme 7 или 8s 5G
3. Xiaomi Redmi Note 10 или Oppo Realme 8s 5G
4. Oppo Realme 8 Pro или 8s 5G
5. Oppo Realme 8 5G или 8s 5G
6. Oppo Realme Narzo 30 5G или 8s 5G
7. Oppo Realme 8i или 8s 5G

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры