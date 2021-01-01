Oppo Realme 8s 5G Дисплей 74 Производительность 75 Батарея 85 Камера 57 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран обладает высокой плотностью пикселей и улучшенной плавностью работы

Быстрый процессор Dimensity с поддержкой 5G

64-мегапиксельная камера с широкими возможностями фотосъемки

33-ваттное зарядное устройство идет в комплекте

В комплекте чехол и пленка на экране Отсутствует режим сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8S 5G

74 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.9% Максимальная яркость 603 нит

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 8s 5G Высота 162.5 мм Ширина 74.8 мм Толщина 8.5 мм Вес 191 грамм Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.9%

75 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 8S 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 810 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 642 Geekbench 5 (многоядерный) 2580

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 8s 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/B2/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A Поддержка 5G Нет

72 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Защитный чехол

- Пленка на экране

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8s 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 8s 5G