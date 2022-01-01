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Oppo Realme 9 5G Speed Edition

Oppo Realme 9 5G Speed Edition
Дисплей
79
Производительность
65
Батарея
85
Камера
56
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 144 Гц делают работу очень плавной
  • Менее чем за полчаса заряжается наполовину
  • Способен записывать 4K-видео
  • Комплектуется мощный адаптером питания
  • Камера лишена сверхширокоугольного объектива

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 9 5G Speed Edition
79

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
483 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 9 5G Speed Edition
Высота 164.4 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Градиентный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
65

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 9 5G Speed Edition и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
772
Geekbench 5 (многоядерный)
2824
AnTuTu Benchmark 9
531395
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 27 минут)
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 9 5G Speed Edition
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28/B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHZ)
Поддержка 5G Да
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 9 5G Speed Edition могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (6 голосов)

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