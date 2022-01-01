Oppo Realme 9 5G Speed Edition Дисплей 79 Производительность 65 Батарея 85 Камера 56 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 144 Гц делают работу очень плавной

Менее чем за полчаса заряжается наполовину

Способен записывать 4K-видео

Комплектуется мощный адаптером питания Камера лишена сверхширокоугольного объектива

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 9 5G Speed Edition

79 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.1% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 483 нит

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 9 5G Speed Edition Высота 164.4 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.5 мм Вес 199 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Градиентный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.1%

65 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 9 5G Speed Edition и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 772 Geekbench 5 (многоядерный) 2824 AnTuTu Benchmark 9 531395 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu - 154 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 27 минут)

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 9 5G Speed Edition Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.13" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28/B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHZ) Поддержка 5G Да

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 9 5G Speed Edition могут отличаться в зависимости от региона.