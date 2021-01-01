Oppo Realme 9i Дисплей 72 Производительность 50 Батарея 85 Камера 62 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый дисплей обеспечивает хорошую плавность работы смартфона

Достойная основная камера на 50 мегапикселей

Большая батарея с мощным адаптером питания в комплекте

Имеет достаточно быструю память UFS

Есть пара динамиков громкой связи Нет сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 9i

72 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.2% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 476 нит

47 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 9i Высота 164.4 мм Ширина 75.7 мм Толщина 8.4 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.2%

50 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 9i и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 384 Geekbench 5 (многоядерный) 1477

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 9i Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 9i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 9i