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Oppo Realme 9i

Oppo Realme 9i
Дисплей
72
Производительность
50
Батарея
85
Камера
62
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей обеспечивает хорошую плавность работы смартфона
  • Достойная основная камера на 50 мегапикселей
  • Большая батарея с мощным адаптером питания в комплекте
  • Имеет достаточно быструю память UFS
  • Есть пара динамиков громкой связи
  • Нет сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 9i
72

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
476 нит
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 9i
Высота 164.4 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
50

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 9i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
384
Geekbench 5 (многоядерный)
1477
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 9i
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 9i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 9i

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

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