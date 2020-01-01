Oppo Realme C11
Дисплей
60
Производительность
25
Батарея
78
Камера
51
Итоговая оценка
56
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный экран с удобным соотношением сторон
- Игровой процессор с соответствующими фишками
- Оптимизированная прошивка
- Большой аккумулятор
- Смартфон лишен быстрой зарядки
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Всего 2 ГБ оперативной памяти
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C11
60
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1600 x 720 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
480 нит
Oppo Realme C11 имеет большой IPS-экран, однако у него достаточно слабое разрешения, из-за чего картинка искажается, что хорошо видно на мелких деталях. Соотношение сторон 20:9 позитивно влияет на удобстве в работе с этим телефоном.
49
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Мятный зеленый, Перечный серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.7%
25
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Архитектура
|8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
886
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4097
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
985
AnTuTu Benchmark 8
107139
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Достоинством смартфона является большая батарея на 5000 мАч, которая практически гарантирует, что он продержится больше суток без подзарядки. К сожалению, производитель лишил его без функции быстрой зарядки, поэтому процесс занимает почти два с половиной часа.
51
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|90 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
58
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA 850/900/2100
|4G сети
|LTE 38/40/41
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C11 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Oppo Realme C11
Оценка пользователей
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