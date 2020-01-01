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Oppo Realme C11

Oppo Realme C11
Дисплей
60
Производительность
25
Батарея
78
Камера
51
Итоговая оценка
56
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный экран с удобным соотношением сторон
  • Игровой процессор с соответствующими фишками
  • Оптимизированная прошивка
  • Большой аккумулятор
  • Смартфон лишен быстрой зарядки
  • Нет сканера отпечатков пальцев
  • Всего 2 ГБ оперативной памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C11
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1600 x 720 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит

Oppo Realme C11 имеет большой IPS-экран, однако у него достаточно слабое разрешения, из-за чего картинка искажается, что хорошо видно на мелких деталях. Соотношение сторон 20:9 позитивно влияет на удобстве в работе с этим телефоном.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C11
Инфо
Высота 164.4 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Мятный зеленый, Перечный серый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.7%
25

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Архитектура 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
886
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4097
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
985
AnTuTu Benchmark 8
107139
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Достоинством смартфона является большая батарея на 5000 мАч, которая практически гарантирует, что он продержится больше суток без подзарядки. К сожалению, производитель лишил его без функции быстрой зарядки, поэтому процесс занимает почти два с половиной часа.

51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 90 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA 850/900/2100
4G сети LTE 38/40/41
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C11

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (26 голосов)

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