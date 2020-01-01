Тесты дисплея

Oppo Realme C12 имеет большой дисплей, однако его разрешения мало для обеспечения качественной картинки. На экране видны пиксели, хотя серьезного дискомфорта это не вызывает. Вырез сверху панели почти не отбирает полезной площади экрана – он становится незаметным после нескольких часов эксплуатации устройства.