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Oppo Realme C12

Oppo Realme C12
Дисплей
60
Производительность
26
Батарея
78
Камера
52
Итоговая оценка
57
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой IPS-дисплей с тонкими рамками
  • Тройная камера с возможностями ночной съемки
  • Огромный аккумулятор на 6000 мАч
  • Игровой процессор
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Нет функции быстрой зарядки
  • Большой вес – 209 грамм
  • Нельзя совершать бесконтактную оплату

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C12
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1600 x 720 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит

Oppo Realme C12 имеет большой дисплей, однако его разрешения мало для обеспечения качественной картинки. На экране видны пиксели, хотя серьезного дискомфорта это не вызывает. Вырез сверху панели почти не отбирает полезной площади экрана – он становится незаметным после нескольких часов эксплуатации устройства.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C12
Инфо
Высота 164.5 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.8 мм
Вес 209 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Красный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.7%
26

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C12 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Архитектура 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
893
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4136
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
1008
AnTuTu Benchmark 8
109480
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:35 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C12
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера состоит из трех сенсоров, главный из которых делает неплохие широкоугольные снимки. Первый дополнительный сенсор на 2 МП улучшает ночную съемку, а второй предназначен для портретной съемки, но фотографии не всегда могут порадовать высокой детализацией.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/8/B38/40/41(2535-2655MHz)
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C12 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C12

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (6 голосов)

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