Oppo Realme C12
Дисплей
60
Производительность
26
Батарея
78
Камера
52
Итоговая оценка
57
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой IPS-дисплей с тонкими рамками
- Тройная камера с возможностями ночной съемки
- Огромный аккумулятор на 6000 мАч
- Игровой процессор
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Нет функции быстрой зарядки
- Большой вес – 209 грамм
- Нельзя совершать бесконтактную оплату
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C12
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1600 x 720 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
480 нит
Oppo Realme C12 имеет большой дисплей, однако его разрешения мало для обеспечения качественной картинки. На экране видны пиксели, хотя серьезного дискомфорта это не вызывает. Вырез сверху панели почти не отбирает полезной площади экрана – он становится незаметным после нескольких часов эксплуатации устройства.
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Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|9.8 мм
|Вес
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Красный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.7%
26
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Архитектура
|8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
893
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4136
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
1008
AnTuTu Benchmark 8
109480
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
78
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера состоит из трех сенсоров, главный из которых делает неплохие широкоугольные снимки. Первый дополнительный сенсор на 2 МП улучшает ночную съемку, а второй предназначен для портретной съемки, но фотографии не всегда могут порадовать высокой детализацией.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA B1/5/8
|4G сети
|LTE B1/3/5/8/B38/40/41(2535-2655MHz)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C12 могут отличаться в зависимости от региона.