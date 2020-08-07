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Oppo Realme C15

Oppo Realme C15
Дисплей
59
Производительность
24
Батарея
85
Камера
59
Итоговая оценка
57
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достаточно быстрый процессор, который не перегревается в играх
  • Функциональная камера на 4 сенсора
  • Большой аккумулятор с 18-ваттной зарядкой в комплекте
  • Поддерживает NFC для бесконтактной оплаты
  • Защитная пленка уже наклеена на экран
  • Есть реверсивная зарядка других устройств
  • Невысокая яркость экрана
  • Медленная память eMMC 5.1 и старый порт MicroUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C15
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 88.7%
Максимальная яркость
413 нит

Oppo Realme C15 имеет средние по размеру рамки, самой большой является нижняя, но никакого дискомфорта это не вызывает. Экран имеет достаточно небольшую яркость, поэтому приходится прикрывать его от солнца, чтобы что-нибудь на нем разглядеть. Цвета спокойные, черный уходит в серый, а значит контрастность здесь тоже недостаточно хорошая. Плотность пикселей 270 точек на дюйм дает без проблем пользоваться смартфоном и читать с него текст.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C15
Инфо
Высота 164.5 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.8 мм
Вес 209 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебряная чайка, Морской синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.7%
24

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C15 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
GPU-ядер 1
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
998
AnTuTu Benchmark 8
111636

Процессор Helio G35, очевидно, не предназначен для игр, но многие из них поиграть можно без особых проблем для смартфона. В самых требовательных играх средний показатель FPS будет держать на уровне 25 кадров в секунду, но если поставить низкие настройки графики, то будет заметно лучше. При этом Realme C15 не перегревается.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C15
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

В условиях хорошего освещения качество фотографий вполне ожидаемое – детализация хорошая, а цвета не выцветшие. Как только освещение ухудшается, сделать приличный кадр становится практически невозможно. Фронтальная камера не разочаровала, она не только позволяет снимать приятные по четкости селфи, но и дает возможности почти безошибочно распознавать лицо для разблокировки.

59

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA 850/900/2100
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/8/40/41
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C15 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C15

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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