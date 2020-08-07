Oppo Realme C15 имеет средние по размеру рамки, самой большой является нижняя, но никакого дискомфорта это не вызывает. Экран имеет достаточно небольшую яркость, поэтому приходится прикрывать его от солнца, чтобы что-нибудь на нем разглядеть. Цвета спокойные, черный уходит в серый, а значит контрастность здесь тоже недостаточно хорошая. Плотность пикселей 270 точек на дюйм дает без проблем пользоваться смартфоном и читать с него текст.