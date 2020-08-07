Oppo Realme C15
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достаточно быстрый процессор, который не перегревается в играх
- Функциональная камера на 4 сенсора
- Большой аккумулятор с 18-ваттной зарядкой в комплекте
- Поддерживает NFC для бесконтактной оплаты
- Защитная пленка уже наклеена на экран
- Есть реверсивная зарядка других устройств
- Невысокая яркость экрана
- Медленная память eMMC 5.1 и старый порт MicroUSB
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C15
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|88.7%
Oppo Realme C15 имеет средние по размеру рамки, самой большой является нижняя, но никакого дискомфорта это не вызывает. Экран имеет достаточно небольшую яркость, поэтому приходится прикрывать его от солнца, чтобы что-нибудь на нем разглядеть. Цвета спокойные, черный уходит в серый, а значит контрастность здесь тоже недостаточно хорошая. Плотность пикселей 270 точек на дюйм дает без проблем пользоваться смартфоном и читать с него текст.
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|9.8 мм
|Вес
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебряная чайка, Морской синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Процессор Helio G35, очевидно, не предназначен для игр, но многие из них поиграть можно без особых проблем для смартфона. В самых требовательных играх средний показатель FPS будет держать на уровне 25 кадров в секунду, но если поставить низкие настройки графики, то будет заметно лучше. При этом Realme C15 не перегревается.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|30 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (13 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
В условиях хорошего освещения качество фотографий вполне ожидаемое – детализация хорошая, а цвета не выцветшие. Как только освещение ухудшается, сделать приличный кадр становится практически невозможно. Фронтальная камера не разочаровала, она не только позволяет снимать приятные по четкости селфи, но и дает возможности почти безошибочно распознавать лицо для разблокировки.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA 850/900/2100
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28/8/40/41
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран