Oppo Realme C2
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей с большим процентом полезной площади
- Лицевая сторона защищена стеклом Corning
- Есть дополнительный слот для microSD
- Тонкие рамки экрана
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Нет датчика света
- Мало памяти – многозадачность начального уровня
- Слабая фронтальная камера
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|276 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|80%
Экран, учитывая стоимость смартфона, неплохой. Несмотря на небольшое разрешение в 1560 на 720 точек, изображение не вызывает вопросов, кроме средней контрастности. Еще одним плюсом Реалми С2 является прочное стекло Corning Gorilla Glass 3.
Дизайн и корпус
|Высота
|154.4 мм
|Ширина
|73.8 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Oppo Realme C2 получился приятным на вид смартфоном за разумные деньги. Производитель сделал его корпус из обычного пластика, стилизованного под металл, и реализовано это решение очень хорошо. К его функциональным недостаткам относят отсутствие сенсора отпечатков пальцев.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|ColorOS 6 Lite
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|80 кадров/c (480p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Двойная камера сзади предназначена для портретных фотографий, но дабы получить хороший эффект боке, нужны очень хорошие условия.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Цены на Oppo Realme C2
FAQ - Ответы на частые вопросы
Хватит ли производительности для игр?
- Здесь установлен не самый быстрый процессор в мире, графический ускоритель тоже не рекордсмен по мощности, однако многие современные игры будут работать без проблем.
Работает ли Realme C2 в российских сетях 4G?
- Установленный внутри модем поддерживает все необходимые частоты для работы на просторах России в сетях четвертого поколения.
Может ли сканер лица заменить традиционный датчик отпечатков?
- Вместо датчика отпечатков пальцев здесь используется сканер лица. Скорость его работы весьма приемлемая, но в вечернее время этот показатель снижается, поскольку фронтальная камера плохо “видит” в условиях слабого освещения.
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