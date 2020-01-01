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Oppo Realme C2

Oppo Realme C2
Дисплей
56
Производительность
22
Батарея
67
Камера
49
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей с большим процентом полезной площади
  • Лицевая сторона защищена стеклом Corning
  • Есть дополнительный слот для microSD
  • Тонкие рамки экрана
  • Нет сканера отпечатков пальцев
  • Нет датчика света
  • Мало памяти – многозадачность начального уровня
  • Слабая фронтальная камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми С2
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 276 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80%

Экран, учитывая стоимость смартфона, неплохой. Несмотря на небольшое разрешение в 1560 на 720 точек, изображение не вызывает вопросов, кроме средней контрастности. Еще одним плюсом Реалми С2 является прочное стекло Corning Gorilla Glass 3.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C2
Инфо
Высота 154.4 мм
Ширина 73.8 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 166 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80%

Oppo Realme C2 получился приятным на вид смартфоном за разумные деньги. Производитель сделал его корпус из обычного пластика, стилизованного под металл, и реализовано это решение очень хорошо. К его функциональным недостаткам относят отсутствие сенсора отпечатков пальцев.

22

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми С2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
903
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3701
Geekbench 5 (одноядерный)
153
Geekbench 5 (многоядерный)
669
AnTuTu Benchmark 7
74969
AnTuTu Benchmark 8
78998
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 6 Lite
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C2
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 80 кадров/c (480p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Двойная камера сзади предназначена для портретных фотографий, но дабы получить хороший эффект боке, нужны очень хорошие условия.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C2

FAQ - Ответы на частые вопросы

Хватит ли производительности для игр?

- Здесь установлен не самый быстрый процессор в мире, графический ускоритель тоже не рекордсмен по мощности, однако многие современные игры будут работать без проблем.

Работает ли Realme C2 в российских сетях 4G?

- Установленный внутри модем поддерживает все необходимые частоты для работы на просторах России в сетях четвертого поколения.

Может ли сканер лица заменить традиционный датчик отпечатков?

- Вместо датчика отпечатков пальцев здесь используется сканер лица. Скорость его работы весьма приемлемая, но в вечернее время этот показатель снижается, поскольку фронтальная камера плохо “видит” в условиях слабого освещения.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (37 голосов)

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