Хватит ли производительности для игр?

- Здесь установлен не самый быстрый процессор в мире, графический ускоритель тоже не рекордсмен по мощности, однако многие современные игры будут работать без проблем.

Работает ли Realme C2 в российских сетях 4G?

- Установленный внутри модем поддерживает все необходимые частоты для работы на просторах России в сетях четвертого поколения.

Может ли сканер лица заменить традиционный датчик отпечатков?

- Вместо датчика отпечатков пальцев здесь используется сканер лица. Скорость его работы весьма приемлемая, но в вечернее время этот показатель снижается, поскольку фронтальная камера плохо “видит” в условиях слабого освещения.