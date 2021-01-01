Oppo Realme C20 Дисплей 60 Производительность 27 Батарея 70 Камера 45 Итоговая оценка 52 Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Контрастный IPS-экран с достаточным уровнем яркости

Неплохая производительность в приложениях

Есть реверсивная зарядка

Доступен отдельный слот для карты памяти Только один объектив основной камеры

Мало оперативной памяти – слабая многозадачность

Отсутствует быстрая зарядка батареи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C20

60 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 80.8% Максимальная яркость 448 нит

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C20 Высота 165.2 мм Ширина 76.4 мм Толщина 8.9 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серая сталь, Голубое озеро Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 80.8%

27 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми C20 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G35 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~54.4 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 178 Geekbench 5 (многоядерный) 983 AnTuTu Benchmark 8 109461

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI Realme UI 1.0

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Нет

45 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme C20 Основная камера Матрица 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 1 (8 МП) Основной объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/5" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

67 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G сети WCDMA B1/5/8 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас Комплект * - Смартфон

- Кабель microUSB

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C20