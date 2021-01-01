Oppo Realme C21 Дисплей 60 Производительность 24 Батарея 70 Камера 53 Итоговая оценка 52 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-экран обладает высокой яркостью и углами обзора

Удачный процессор бюджетного сегмента

Отличный интерфейс Realme UI

Большая батарея, обеспечивающая автономность в несколько дней

Есть возможность реверсивной зарядки Стандартная камера без ночной съемки

Нет быстрой зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C21

60 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 80.8% Максимальная яркость 443 нит

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C21 Высота 165.2 мм Ширина 76.4 мм Толщина 8.9 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 80.8%

24 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми C21 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G35 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~54.4 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR3 Частота памяти 933 МГц Количество каналов 1 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 173 Geekbench 5 (многоядерный) 978 AnTuTu Benchmark 8 110372

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI Realme UI 1.0

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Нет

53 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme C21 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Монохромный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/5" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

59 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/5/8 4G сети LTE B1/3/5/8/B38/40/41(2535-2655MHz) Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель microUSB

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C21 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C21