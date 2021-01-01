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Oppo Realme C21Y

Oppo Realme C21Y
Дисплей
59
Производительность
33
Батарея
70
Камера
50
Итоговая оценка
54
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достаточно высокий уровень яркости
  • Имеется большая батарея с реверсивной зарядкой
  • Камера оснащена макро,ночной и портретной съемкой
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Низкое разрешение экрана
  • Тяжелый корпус – весит целых 200 грамм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C21Y
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
Максимальная яркость
394 нит

Oppo Realme C21Y имеет стандартный IPS-дисплей с максимальной яркостью 400 нит. Этого достаточно, чтобы картинка оставалась хорошо читаемой даже под ярким светом, однако разрешение здесь не очень высокое. По этой причине видны пиксели, но серьезных неудобств это не доставляет.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C21Y
Высота 164.5 мм
Ширина 76 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Голубой, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
33

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C21Y и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T610
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика ARM Mali G52 MP2
Частота GPU 614 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
345
Geekbench 5 (многоядерный)
1285
AnTuTu Benchmark 9
191519
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C21Y
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера хорошо показывает себя в условиях достаточного освещения. Даже в портретном режиме фотографии почти всегда выглядят отлично. Радует наличие ночного режима, хотя результаты его съемки не впечатляют – он высветляет снимки и убирает немного шумов.

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Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/8/B38/40/41
Поддержка 5G Нет
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C21Y могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C21Y

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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