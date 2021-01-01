Oppo Realme C21Y
Дисплей
59
Производительность
33
Батарея
70
Камера
50
Итоговая оценка
54
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достаточно высокий уровень яркости
- Имеется большая батарея с реверсивной зарядкой
- Камера оснащена макро,ночной и портретной съемкой
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Низкое разрешение экрана
- Тяжелый корпус – весит целых 200 грамм
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C21Y
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
Максимальная яркость
394 нит
Oppo Realme C21Y имеет стандартный IPS-дисплей с максимальной яркостью 400 нит. Этого достаточно, чтобы картинка оставалась хорошо читаемой даже под ярким светом, однако разрешение здесь не очень высокое. По этой причине видны пиксели, но серьезных неудобств это не доставляет.
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Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
33
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T610
|Макс. частота
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|ARM Mali G52 MP2
|Частота GPU
|614 МГц
|FLOPS
|~302 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
345
Geekbench 5 (многоядерный)
1285
AnTuTu Benchmark 9
191519
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
70
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера хорошо показывает себя в условиях достаточного освещения. Даже в портретном режиме фотографии почти всегда выглядят отлично. Радует наличие ночного режима, хотя результаты его съемки не впечатляют – он высветляет снимки и убирает немного шумов.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA B1/5/8
|4G сети
|LTE B1/3/5/8/B38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C21Y могут отличаться в зависимости от региона.