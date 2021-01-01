Oppo Realme C21Y имеет стандартный IPS-дисплей с максимальной яркостью 400 нит. Этого достаточно, чтобы картинка оставалась хорошо читаемой даже под ярким светом, однако разрешение здесь не очень высокое. По этой причине видны пиксели, но серьезных неудобств это не доставляет.