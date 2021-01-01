Oppo Realme C25 Дисплей 61 Производительность 35 Батарея 85 Камера 60 Итоговая оценка 60 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Хороший уровень яркости дисплея

48-мегапиксельная камера с макросъемкой

Имеется поддержка реверсивной зарядки

Крупная батарея с поддержкой быстрой зарядки Низкое разрешение дисплея – видны пиксели

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C25

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 81.7% Максимальная яркость 486 нит

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C25 Высота 164.5 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.6 мм Вес 209 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 81.7%

35 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми C25 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G70 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 2EEMC2 Частота GPU 820 МГц FLOPS ~54.6 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 343 Geekbench 5 (многоядерный) 1338 AnTuTu Benchmark 8 195382

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

85 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (40% за 50 минут) Время полной зарядки 2:46 ч.

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme C25 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA 1/5/8 4G сети LTE 1/3/5/8/38/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C25 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C25