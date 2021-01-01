Oppo Realme C25s Дисплей 62 Производительность 39 Батарея 85 Камера 60 Итоговая оценка 61 Класс Бюджетный Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Достаточно продвинутый процессор Helio G85

Дисплей обладает высокой яркостью

Есть сверхширокоугольная и макросъемка

Огромная батарея с поддержкой Quick Charge

Поддерживается реверсивная зарядка Низкое разрешение экрана

Батарея долго заряжается

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C25s

62 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.7% Максимальная яркость 571 нит

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C25s Высота 164.5 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.6 мм Вес 209 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 81.7%

39 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми C25s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~54 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 394 Geekbench 5 (многоядерный) 1376

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

85 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (30% за 70 минут) Время полной зарядки 4:10 ч.

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme C25s Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA 1/5/8 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (18 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C25s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C25s