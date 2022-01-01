Oppo Realme C25Y получил неплохой IPS-дисплей, однако у него нет запаса яркости. Для такой диагонали HD-разрешения маловато, хотя пиксели не бросаются в глаза. Вырез в верхней части дисплея выглядит неплохо, а вот рамки нельзя назвать тонкими.