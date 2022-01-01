Oppo Realme C25Y
Дисплей
59
Производительность
34
Батарея
78
Камера
54
Итоговая оценка
56
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 50-мегапиксельная камера с макросъемкой
- Емкая батарея с быстрой зарядкой
- Комплектуется 18-ваттным адаптером питания
- Не перегревается во время работы
- Нет запаса яркости дисплея
- Использует старый порт USB
- Нет NFC-модуля
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C25Y
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|Цветовой охват sRGB
|92.8%
|ШИМ (PWM)
|176 Гц
|Время отклика
|37 мс
|Контрастность
|935:1
Максимальная яркость
398 нит
Oppo Realme C25Y получил неплохой IPS-дисплей, однако у него нет запаса яркости. Для такой диагонали HD-разрешения маловато, хотя пиксели не бросаются в глаза. Вырез в верхней части дисплея выглядит неплохо, а вот рамки нельзя назвать тонкими.
Источники: NotebookCheck [3]
50
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.7%
34
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T610
|Макс. частота
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|ARM Mali G52 MP2
|Частота GPU
|614 МГц
|FLOPS
|~71.2 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
343
Geekbench 5 (многоядерный)
1260
AnTuTu Benchmark 9
221809
|CPU
|73473
|GPU
|43616
|Memory
|43837
|UX
|62704
|Total score
|221809
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI R
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 31 минут)
|Время полной зарядки
|1:56 ч.
54
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Съемка в условиях дневного освещения вполне приличная , но мы заметили артефакты на больших участках, что сказывается на четкости изображения. Динамический диапазон не вызывает вопросов, а автофокус начинает работать со значительной задержкой вместе с ухудшением освещения. Фронтальная камера тоже неплохая, однако не стоит ожидать чего-то необычного.
58
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE B38/B40/B41 (2535-2655MHz)
|Поддержка 5G
|Нет
64
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
83 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C25Y могут отличаться в зависимости от региона.