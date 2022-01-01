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Oppo Realme C25Y

Oppo Realme C25Y
Дисплей
59
Производительность
34
Батарея
78
Камера
54
Итоговая оценка
56
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 50-мегапиксельная камера с макросъемкой
  • Емкая батарея с быстрой зарядкой
  • Комплектуется 18-ваттным адаптером питания
  • Не перегревается во время работы
  • Нет запаса яркости дисплея
  • Использует старый порт USB
  • Нет NFC-модуля

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C25Y
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.8%
ШИМ (PWM) 176 Гц
Время отклика 37 мс
Контрастность 935:1
Максимальная яркость
398 нит

Oppo Realme C25Y получил неплохой IPS-дисплей, однако у него нет запаса яркости. Для такой диагонали HD-разрешения маловато, хотя пиксели не бросаются в глаза. Вырез в верхней части дисплея выглядит неплохо, а вот рамки нельзя назвать тонкими.

Источники: NotebookCheck [3]
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C25Y
Высота 164.5 мм
Ширина 75 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.7%
34

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C25Y и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T610
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика ARM Mali G52 MP2
Частота GPU 614 МГц
FLOPS ~71.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
343
Geekbench 5 (многоядерный)
1260
AnTuTu Benchmark 9
221809
CPU 73473
GPU 43616
Memory 43837
UX 62704
Total score 221809
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI R
Размер системы из коробки 18 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 31 минут)
Время полной зарядки 1:56 ч.
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C25Y
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Съемка в условиях дневного освещения вполне приличная , но мы заметили артефакты на больших участках, что сказывается на четкости изображения. Динамический диапазон не вызывает вопросов, а автофокус начинает работать со значительной задержкой вместе с ухудшением освещения. Фронтальная камера тоже неплохая, однако не стоит ожидать чего-то необычного.

58

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B38/B40/B41 (2535-2655MHz)
Поддержка 5G Нет
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
83 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C25Y могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C25Y

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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