Oppo Realme C3
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хороший запас яркости дисплея
- Неплохой 12-нанометровый процессор
- Много вариантов памяти
- Есть Bluetooth 5 и 3.5 мм аудиоразъем
- Большой аккумулятор
- Используется старый порт MicroUSB
- Слабая фронтальная камера
- Нет быстрой зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.7%
Тесты дисплея
Oppo Realme C3 имеет огромный 6.5-дюймовый дисплей, который характеризуется V-образным вырезом для фронтальной камеры. Его яркость составляет 480 нит, и этого хватает для комфортного использования даже в солнечную погоду. Панель защищена неплохим стеклом Gorilla Glass 3.
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G70
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|GPU-ядер
|2
|Объем ОЗУ
|2, 3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
В телефоне используется 8-ядерный процессор Helio G70, обладающий всего 2 производительными ядрами. Остальные энергоэффективные, но они используют современную архитектуру Cortex-A55. Телефон нельзя назвать игровым, но большинство игр будут работать без проблем.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|11.7 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (12 МП + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Двойная камера имеет ограниченный функционал, однако снимки получаются неплохими. Функция автоматической фокусировки сдает позиции, поскольку нередко случаются проблемы с четкостью картинки. Фронталка делает слабого качества фотографии.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол