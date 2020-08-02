Тесты дисплея

Oppo Realme C3 имеет огромный 6.5-дюймовый дисплей, который характеризуется V-образным вырезом для фронтальной камеры. Его яркость составляет 480 нит, и этого хватает для комфортного использования даже в солнечную погоду. Панель защищена неплохим стеклом Gorilla Glass 3.