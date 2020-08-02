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Oppo Realme C3

Oppo Realme C3
Дисплей
59
Производительность
37
Батарея
78
Камера
55
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хороший запас яркости дисплея
  • Неплохой 12-нанометровый процессор
  • Много вариантов памяти
  • Есть Bluetooth 5 и 3.5 мм аудиоразъем
  • Большой аккумулятор
  • Используется старый порт MicroUSB
  • Слабая фронтальная камера
  • Нет быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C3
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит

Oppo Realme C3 имеет огромный 6.5-дюймовый дисплей, который характеризуется V-образным вырезом для фронтальной камеры. Его яркость составляет 480 нит, и этого хватает для комфортного использования даже в солнечную погоду. Панель защищена неплохим стеклом Gorilla Glass 3.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C3
Инфо
Высота 164.4 мм
Ширина 75 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.7%
37

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G70
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52
GPU-ядер 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1240
AnTuTu Benchmark 8
174509

В телефоне используется 8-ядерный процессор Helio G70, обладающий всего 2 производительными ядрами. Остальные энергоэффективные, но они используют современную архитектуру Cortex-A55. Телефон нельзя назвать игровым, но большинство игр будут работать без проблем.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI realme UI 1.0
Размер системы из коробки 11.7 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (12 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Двойная камера имеет ограниченный функционал, однако снимки получаются неплохими. Функция автоматической фокусировки сдает позиции, поскольку нередко случаются проблемы с четкостью картинки. Фронталка делает слабого качества фотографии.

58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C3

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (38 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Жанчик 02 августа 2020 21:54
Приобрела такой телефон мужу и себе случайно,подумала в магазине что это ксиоми🤗 действительно шустрый,мужу все понравилось,мне нет, мне не хватает индикатора пропущенного звонка,нет записи звонков при разговоре, нет дополнительных тем,тема только одна...
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